Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

Новости Беларуси. Полковник запаса Александр Метла известен как создатель «Линии Сталина», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Афганистане отличился не только как командир, но и изобретатель. Его передвижная минометная установка «выметала» духов из убежищ и спасла не одну жизнь товарищам.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Когда вспоминаешь Афганистан, вспоминаешь тех ребят, которым не удалось вернуться оттуда живыми. Кто получил тяжелые увечья.

Груз 200 вместо живых сыновей встретили из Афганистана больше 700 белорусских матерей. Всего через конфликт прошли около 30 тысяч белорусов.

Николай Турчак, ветеран войны в Афганистане:

Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать. Понятия «задняя передача» у нас не было. Нам задачу ставили, мы ее выполняли любой ценой.

Первыми на афганской земле высадились десантники витебской 103-й дивизии.