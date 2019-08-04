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Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»

04 августа 2019 19:22
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Новости Беларуси. Полковник запаса Александр Метла известен как создатель «Линии Сталина», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»-1

В Афганистане отличился не только как командир, но и изобретатель. Его передвижная минометная установка «выметала» духов из убежищ и спасла не одну жизнь товарищам.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»-4

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:
Когда вспоминаешь Афганистан, вспоминаешь тех ребят, которым не удалось вернуться оттуда живыми. Кто получил тяжелые увечья.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»-7

Груз 200 вместо живых сыновей встретили из Афганистана больше 700 белорусских матерей. Всего через конфликт прошли около 30 тысяч белорусов.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»-10

Николай Турчак, ветеран войны в Афганистане:
Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать. Понятия «задняя передача» у нас не было. Нам задачу ставили, мы ее выполняли любой ценой.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»-13

Первыми на афганской земле высадились десантники витебской 103-й дивизии.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»-16

Сергей Минец, ветеран войны в Афганистане:
Я был командиром первого взвода первой роты того полка, который первый приземлился на территории Кабула. У меня ни один солдат не погиб. Несколько было раненых, в том числе и я.

Ветеран Афгана: «Приходилось всем заниматься. И погибших своих солдат вытаскивать, и кусочки их собирать»-19

# Воины-афганцы в Беларуси # общество # Александр Метла # Николай Турчак # Сергей Минец # Фотофакт

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