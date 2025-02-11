В Бресте стартовал предсезонный турнир по футболу – результаты матчей

В Бресте стартовал предсезонный турнир по футболу. В первом матче предварительной группы «А» хозяева соревнований – местные динамовцы – одержали волевую победу над футболистами «Молодечно» со счетом 5:1, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Гости вышли вперед уже на третьей минуте – Игорь Монич реализовал пенальти. Только после перерыва хозяева смогли исправить ситуацию – голевой дубль оформил Михаил Гордейчук, по разу отличились Никита Бурак и Денис Ковалевич, еще один мяч соперники забили в свои же ворота.

Во втором поединке 11 февраля сыграли команды группы «В» – «Слуцк» и представитель первой лиги национального первенства «Нива». Первый тайм остался за подопечными Александра Гуриновича с минимальным преимуществом – 1:0. Во второй половине встречи сценарий не изменился. Итоговая виктория осталась за «Слуцком» с результатом 2:0. В соревнованиях также примут участие гродненский «Неман» и новополоцкий «Нафтан». Игры в группах завершатся 13 февраля, а 15 февраля пройдут стыковые поединки за итоговые места.