«На штыки приходилось прыгать»: воспоминания разведчика, ушедшего на фронт в 13 лет

Приписали пару лет и взяли в состав легендарной разведгруппы «Джек». Так в июле 1944-го они десантировались в Восточную Пруссию. 179 дней в тылу врага. С задания вернулись лишь трое.

Геннадий Юшкевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Ты паришь, как птица. Под тобой мир, а ты на такой высоте… Внизу, конечно, была темнота, земля, потому что все происходило ночью. Я даже не представлял, что нас ждет впереди. Были очень печальные встречи с землей, когда там встречали специальные группы, einsatz-команды с собаками. На штыки приходилось прыгать. Многие парашютисты и земли не достигали, потому что их могли расстрелять в воздухе.