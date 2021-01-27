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«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора

27 января 2021 08:00
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Новости Беларуси. Коллективу «Столичного телевидения» 27 января представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президент согласовал на должность генерального директора СТВ Кирилла Казакова, который до этого момента исполнял обязанности руководителя.

«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора-1

Кирилл Казаков: 
Спасибо вам огромное! Без вас я бы не состоялся. Я с вами, а вы со мной.  

«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора-4

Озвучивая назначение генерального директора СТВ, Президент Беларуси отметил, что в том числе особое отношение коллектива телеканала к Кириллу Казакову стало серьезным аргументом для принятия кадрового решения. Ведь, несмотря на турбулентность, удалось сохранить и коллектив. Общаясь с сотрудниками телеканала, и министр информации Игорь Луцкий, и замглавы администрации Президента Андрей Кунцевич отметили, что в непростой для страны период СТВ сделал без преувеличения качественный скачок в развитии, при этом сохранил свой отличительный стиль.  

«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора-7

Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Нужно понимать, что неотъемлемой частью любой творческой работы является как раз таки такая где-то раскованная, где-то в меру свободная творческая обстановка. Только в таких условиях могут генерироваться действительно интересные идеи. А главное, появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты. И пример телеканала СТВ, его стремление к авторской журналистике, в этом лишний раз убеждает.  

«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора-10

Новые рубрики, новые лица, новые подходы к работе. Телеканал обновляет и материально-техническое оснащение, совсем скоро у нас появится новая более просторная студия, а значит, и новые проекты.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Игорь Луцкий # Андрей Кунцевич # Кирилл Казаков # Фотофакт

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