«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора

Новости Беларуси. Коллективу «Столичного телевидения» 27 января представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президент согласовал на должность генерального директора СТВ Кирилла Казакова, который до этого момента исполнял обязанности руководителя.

Кирилл Казаков:

Спасибо вам огромное! Без вас я бы не состоялся. Я с вами, а вы со мной.

Озвучивая назначение генерального директора СТВ, Президент Беларуси отметил, что в том числе особое отношение коллектива телеканала к Кириллу Казакову стало серьезным аргументом для принятия кадрового решения. Ведь, несмотря на турбулентность, удалось сохранить и коллектив. Общаясь с сотрудниками телеканала, и министр информации Игорь Луцкий, и замглавы администрации Президента Андрей Кунцевич отметили, что в непростой для страны период СТВ сделал без преувеличения качественный скачок в развитии, при этом сохранил свой отличительный стиль.