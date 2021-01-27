«Появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты». Коллективу СТВ представили нового генерального директора
Новости Беларуси. Коллективу «Столичного телевидения» 27 января представили нового руководителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне Президент согласовал на должность генерального директора СТВ Кирилла Казакова, который до этого момента исполнял обязанности руководителя.
Кирилл Казаков:
Спасибо вам огромное! Без вас я бы не состоялся. Я с вами, а вы со мной.
Озвучивая назначение генерального директора СТВ, Президент Беларуси отметил, что в том числе особое отношение коллектива телеканала к Кириллу Казакову стало серьезным аргументом для принятия кадрового решения. Ведь, несмотря на турбулентность, удалось сохранить и коллектив. Общаясь с сотрудниками телеканала, и министр информации Игорь Луцкий, и замглавы администрации Президента Андрей Кунцевич отметили, что в непростой для страны период СТВ сделал без преувеличения качественный скачок в развитии, при этом сохранил свой отличительный стиль.
Андрей Кунцевич, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Нужно понимать, что неотъемлемой частью любой творческой работы является как раз таки такая где-то раскованная, где-то в меру свободная творческая обстановка. Только в таких условиях могут генерироваться действительно интересные идеи. А главное, появляется смелость браться за амбициозные творческие проекты. И пример телеканала СТВ, его стремление к авторской журналистике, в этом лишний раз убеждает.