Повышенная готовность – как будет обеспечиваться охрана общественного порядка 9 Мая

В преддверии Дня Победы весь личный состав МВД и внутренние войска находятся в повышенной готовности, а медики, Госавтоинспекция и другие экстренные службы работают в особом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все для того, чтобы праздник прошел спокойно и безопасно.

Для контроля ситуации задействуют современные технологии: над местами массовых гуляний поднимутся беспилотники, а Республиканская система мониторинга будет отслеживать обстановку в режиме реального времени. Особое внимание – транспортной инфраструктуре: усилена охрана вокзалов, станций метро и ключевых транспортных узлов. Медики развернули мобильные пункты помощи, на случай непредвиденных ситуаций заранее продуманы маршруты эвакуации.

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Все праздничные локации будут находиться под нашим контролем. Сотрудники милиции будут нести службу как в форменном обмундировании, так и в гражданской одежде. Для обеспечения и контроля общественной безопасности также будет широко использоваться Республиканская система мониторинга общественной безопасности.

Для отдельной категории граждан (это ветераны, инвалиды, женщины, иные родители с малолетними детьми) будут предусмотрены отдельные пункты пропуска. Для ориентира – это шатры с оранжевой крышей. На мероприятие не будут допущены граждане с запрещенными предметами, а также на средствах персональной мобильности. Со списком запрещенных предметов вы можете ознакомиться на официальном сайте МВД либо на информационных табличках, которые будут размещаться перед контрольно-пропускными пунктами.

В Минске из-за репетиций и самого празднования Дня Победы введут временные ограничения движения. Уже сегодня вечером перекроют часть центра города, а 9 мая ограничения будут действовать до завершения мероприятий. Среди затронутых участков – территории от улицы Янки Купалы до проспекта Машерова, отдельные отрезки улиц Киселева и Захарова.