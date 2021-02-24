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Повышает качество и надёжность систем. Чем ещё полезен переход к облачному хранению данных?

24 февраля 2021 18:00
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Новости Беларуси. Облачная платформа для Беларуси. В Бресте 24 февраля обсудили цифровизацию государственных структур. Так называемое «государственное облако» объединило уже более полутысячи предприятий и учреждений по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повышает качество и надёжность систем. Чем ещё полезен переход к облачному хранению данных? -1

Крупнейшими пользователями стали Министерство по налогам и сборам, Минюст, Минтруда, Фонд соцзащиты. Национальная облачная система выступает в роли единого места хранения информации.

«Более 500 госорганов и организаций уже размещают информационные ресурсы в государственном облаке» 

Повышает качество и надёжность систем. Чем ещё полезен переход к облачному хранению данных? -4

В 2016 году был создан крупнейший в Беларуси дата-центр по обработке данных. В нем серверы защищены от виртуальных и реальных угроз. Переход к облачному хранению сокращает расходы на защиту информации госорганов, повышает качество и надежность систем, позволяет внедрять передовой опыт других стран. Беларусь входит в Международную ассоциацию по кибербезопасности – это позволяет обмениваться информацией о кибератаках во всем мире и своевременно реагировать на угрозы.

Повышает качество и надёжность систем. Чем ещё полезен переход к облачному хранению данных? -7

Геннадий Галинский, начальник отдела управления Следственного комитета по Брестской области:
В качестве профилактических мер могу порекомендовать гражданам задумываться об обеспечении информационной безопасности своих личных персональных данных. Помнить, что вы не вправе сообщать реквизиты банковских карт, в особенности CVV-код и коды, поступающие вам в SMS-сообщениях от банков.

Повышает качество и надёжность систем. Чем ещё полезен переход к облачному хранению данных? -10

Встреча в Бресте собрала более 200 участников в реальном и виртуальном формате. Аналогичные пройдут по всей стране. Отметим, что основу для перехода госструктур на облачные технологии заложил указ, подписанный главой государства в январе 2014 года.

# It-технологии # общество # Геннадий Галинский # Олег Седельник # Фотофакт

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