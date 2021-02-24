Повышает качество и надёжность систем. Чем ещё полезен переход к облачному хранению данных?

Новости Беларуси. Облачная платформа для Беларуси. В Бресте 24 февраля обсудили цифровизацию государственных структур. Так называемое «государственное облако» объединило уже более полутысячи предприятий и учреждений по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшими пользователями стали Министерство по налогам и сборам, Минюст, Минтруда, Фонд соцзащиты. Национальная облачная система выступает в роли единого места хранения информации. «Более 500 госорганов и организаций уже размещают информационные ресурсы в государственном облаке»

В 2016 году был создан крупнейший в Беларуси дата-центр по обработке данных. В нем серверы защищены от виртуальных и реальных угроз. Переход к облачному хранению сокращает расходы на защиту информации госорганов, повышает качество и надежность систем, позволяет внедрять передовой опыт других стран. Беларусь входит в Международную ассоциацию по кибербезопасности – это позволяет обмениваться информацией о кибератаках во всем мире и своевременно реагировать на угрозы.

Геннадий Галинский, начальник отдела управления Следственного комитета по Брестской области:

В качестве профилактических мер могу порекомендовать гражданам задумываться об обеспечении информационной безопасности своих личных персональных данных. Помнить, что вы не вправе сообщать реквизиты банковских карт, в особенности CVV-код и коды, поступающие вам в SMS-сообщениях от банков.