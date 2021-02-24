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«Более 500 госорганов и организаций уже размещают информационные ресурсы в государственном облаке»

24 февраля 2021 17:55
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Новости Беларуси. В Бресте 24 февраля обсудили цифровизацию государственных структур. Так называемое «государственное облако» объединило уже более полутысячи предприятий и учреждений по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Более 500 госорганов и организаций уже размещают информационные ресурсы в государственном облаке»-1

Олег Седельник, генеральный директор «Белорусские облачные технологии»:
Более 500 государственных органов и организаций уже размещают свои информационные ресурсы в государственном облаке. Это позволяет экономить бюджетные средства, позволяет надежно защищать данные. Потому что в СМИ мы все читаем: где-то данные с Facebook утекли, где-то с Google. Не дай бог станут доступны данные где-то в интернете о наших с вами доходах. Понимание того, что это должно защищаться надежно, врачебная та же тайна, оно возникло в Беларуси очень давно.

# It-технологии # общество # Олег Седельник # Фотофакт

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