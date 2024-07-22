Повреждения катастрофические – можно ли помочь человеку, в которого попала молния?

Лето в Беларуси – аномальная жара, проливные дожди, затопление, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. О том, как пережить высокий градус, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Карина Неделько, анестезиолог-реаниматолог УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е.В. Клумова» Минска:

Молния попадает не прямо в человека, в основном рядом – это метр, два метра, образуется электрическая дуга. Естественно, повреждения катастрофические – в основном это тепловые, электрохимические и механические повреждения. Если, например, другой человек обнаружил человека, в которого попала молния, должен подойти, оценить состояние. В основном эти люди без сознания. Вызвать скорую помощь. Оценить, дышит пациент, бьется ли у него сердце, то есть работает ли дыхательный центр, сердечно-сосудистая система, и по возможности оказать помощь, естественно. У пациента будут множественные ожоги, в связи с тем, что молния – это высоковольтный ток, который обладает большим повреждением – это глубокие повреждения, некроз тканей и органов.

Екатерина Забенько:

Есть возможность, шанс выжить после такой травмы?

Карина Неделько:

Да, шанс, естественно, есть. Многие люди выживают, но шанс погибнуть очень большой, высокий. Чем быстрее пациент будет доставлен в больницу, будет оказана специализированная помощь, тем, естественно, будет лучше.

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