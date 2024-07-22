Зона риска – где нельзя прятаться от сильного ветра?

Лето в Беларуси – аномальная жара, проливные дожди, затопление, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. О том, как пережить высокий градус, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Что все-таки нужно делать, если мы увидим, что сгущаются тучи, тем более если до этого было уведомление? Сегодня доступны различные прогнозы погоды о том, что нужно убегать.
Александр Черноусик, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:
Мы советуем, конечно же, укрыться в каком-то помещении. Деревья, непонятная строительная конструкция, билборд – это, наоборот, зона риска. Если нет уже какой-то жесткой, железобетонной конструкции, то необходимо тогда переждать это – плащ, одеяло, покрывало. Уходить надо из-под крон деревьев, потому что ни одно дерево – невозможно сказать, что это дерево этот шторм или порыв ветра выдержит. Эти рекомендации в наших Telegram-канале, Viber-сообществе прописаны.
Читайте также:
Жара, грозы и порывистые ветры – какие опасности несет лето белорусам?
Впервые за 88 лет – в Минске обновлен температурный рекорд 1938 года
Оказать необходимую помощь – что надо знать о безопасности на воде?