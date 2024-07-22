Зона риска – где нельзя прятаться от сильного ветра?

Лето в Беларуси – аномальная жара, проливные дожди, затопление, грозовой фронт, ураган, тысячи поваленных деревьев, гектары пострадавших лесов, разрушения и даже жертвы разгула стихии. О том, как пережить высокий градус, обезопасить себя от перегрева и чрезвычайных происшествий, связанных с погодой, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Что все-таки нужно делать, если мы увидим, что сгущаются тучи, тем более если до этого было уведомление? Сегодня доступны различные прогнозы погоды о том, что нужно убегать.