Повредил в центре Вильнюса табличку в честь коллаборационистов. Адвокат из Литвы просит политубежища в Беларуси

Новости Беларуси. Тем для обсуждения на встрече «Депутатского клуба» было много. К дискуссии подключился доктор права, адвокат и общественный деятель из Литвы. Теперь он просит политического убежища в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На родине Томас Станисловас находится под уголовным преследованием за то, что повредил в центре Вильнюса памятную табличку в честь коллаборационистов. Сторонник антифашистских идей сегодня поделился мнением о том, как сейчас страдает литовский бизнес из-за введения санкций в отношении Беларуси.