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Повредил в центре Вильнюса табличку в честь коллаборационистов. Адвокат из Литвы просит политубежища в Беларуси

23 декабря 2021 13:55
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Новости Беларуси. Тем для обсуждения на встрече «Депутатского клуба» было много. К дискуссии подключился доктор права, адвокат и общественный деятель из Литвы. Теперь он просит политического убежища в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На родине Томас Станисловас находится под уголовным преследованием за то, что повредил в центре Вильнюса памятную табличку в честь коллаборационистов. Сторонник антифашистских идей сегодня поделился мнением о том, как сейчас страдает литовский бизнес из-за введения санкций в отношении Беларуси.  

Повредил в центре Вильнюса табличку в честь коллаборационистов. Адвокат из Литвы просит политубежища в Беларуси-1

Томас Станисловас, доктор права, адвокат, общественный деятель (Литва):
Эти санкции противоречат договорам о защите инвестиций. Есть такой договор об Энергетической хартии. То есть в соответствии с этими международными договорами никакие санкции вообще не могут существовать. И именно то, что они нарушают, делают эти санкции еще более нелегитимными.  

Гайдукевич об инциденте с гимном перед хоккейным матчем: ничего они не перепутали, все это было сделано специально. Читайте здесь.  

# Международная политика # общество # Томас Станисловас # Фотофакт

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