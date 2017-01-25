Ствол из орешника, корпус из сосны: могилевские школьники сделали более 100 моделей танков

В коллекции более 100 миниатюр. Они уже побывали на многих выставках и неизменно брали призовые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Девятиклассник Валентин завершает работу над ИС-3. Остается одеть танк в камуфляж, и даже специалист-историк вряд ли найдет неточности.

Единственное отличие от оригинала – материал корпуса. Эти макеты школьники создают из дерева.

Валентин Гурок, ученик СШ №23 Могилева:

Ствол делается из орешника. Корпус и башня из сосны. Уходит времени на изготовление модели 2 недели.

В коллекции собрана бронетехника из разных стран мира, но акцент на танках советского образца. Школьники воспроизвели весь модельный ряд – от КВ-1 и легендарной тридцатьчетверки до Т-90 и современной российской Арматы. Есть в том числе и Т-72 – основной танк белорусской армии, модифицированный нашими специалистами.

Евгений Исаченко, ученик СШ №23 Могилева:

Вот Т-72, по сегодняшний день он стоит в армии Беларуси на вооружении. Является одним из лучших танков современности. Вот Т-34-85, во время ВОВ был самый лучший танк. Более мощный и менее пробиваемый.

Владимир Воронин, учитель СШ №23 Могилева:

Мы уже выполнили свыше ста моделей. Но в связи с тем, что они занимают много места в мастерской, мы с директором школы решили подарить модели тем, кто их делал.

Идеей танкостроения в миниатюре сверстников заразил этот парень по имени Дима. Пару лет назад он сделал для городского конкурса модель Т-34. Понравилось самому, затем одноклассникам, а дальше пошла цепная реакция. Сейчас танковым моделированием занимаются ученики почти всех классов.