Ствол из орешника, корпус из сосны: могилевские школьники сделали более 100 моделей танков
Новости Беларуси. Могилевские школьники провели кропотливую работу, создавая уникальную коллекцию танковых макетов. Это модели бронетехники из дерева,
которые поражают схожестью с оригиналами.
В коллекции более 100 миниатюр. Они уже побывали на многих выставках и неизменно брали призовые места, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Девятиклассник Валентин завершает работу над ИС-3. Остается одеть танк в камуфляж, и даже специалист-историк вряд ли найдет неточности.
Единственное отличие от оригинала – материал корпуса. Эти макеты школьники создают из дерева.
Валентин Гурок, ученик СШ №23 Могилева:
Ствол делается из орешника. Корпус и башня из сосны. Уходит времени на изготовление модели 2 недели.
В коллекции собрана бронетехника из разных стран мира, но акцент на танках советского образца. Школьники воспроизвели весь модельный ряд – от КВ-1 и легендарной тридцатьчетверки до Т-90 и современной российской Арматы. Есть в том числе и Т-72 – основной танк белорусской армии, модифицированный нашими специалистами.
Евгений Исаченко, ученик СШ №23 Могилева:
Вот Т-72, по сегодняшний день он стоит в армии Беларуси на вооружении. Является одним из лучших танков современности. Вот Т-34-85, во время ВОВ был самый лучший танк. Более мощный и менее пробиваемый.
Владимир Воронин, учитель СШ №23 Могилева:
Мы уже выполнили свыше ста моделей. Но в связи с тем, что они занимают много места в мастерской, мы с директором школы решили подарить модели тем, кто их делал.
Идеей танкостроения в миниатюре сверстников заразил этот парень по имени Дима. Пару лет назад он сделал для городского конкурса модель Т-34. Понравилось самому, затем одноклассникам, а дальше пошла цепная реакция. Сейчас танковым моделированием занимаются ученики почти всех классов.
Школа общее хобби поощряет: ребят обеспечивают материалом, краской. А остальное уже в их руках.
Дмитрий Луковский, ученик СШ №23 Могилева:
Схемы я беру в интернете.
Но меня вдохновляют парады, которые проходят в Минске ежегодно, а еще модели, которые представлены на Буйничском поле.
Там стоят настоящие модели танков, которые можно прийти посмотреть, потрогать, прочувствовать их дух.
Здесь, на мемориальном комплексе, сейчас создают музей боевой техники под открытом небом. Экспонаты самые что ни на есть настоящие. Пушки, зенитки, БМП и, конечно же, танки – главная ударная сила сухопутных войск.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Т-80, Т-72, ИС-2…. После выхода на пенсию эти грозные машины здесь тоже несут службу. В качестве экспонатов, которые можно трогать руками. На их фоне фотографируются, по ним изучают историю отечественной бронетехники. Историю славы, историю победы.