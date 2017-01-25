Лидерами молочной отрасли Пуховичского района стали две сестры

Новости Беларуси. Семейный подряд на ферме. Родные сестры – доярки из Пуховичского района стали лидерами молочной отрасли района. Работают передовики на старой молочно-товарной ферме «Калиновка» сельхозфилиала «Дричин».

Между тем, это не мешает молодым женщинам побеждать в своеобразном животноводческом соревновании.

Кстати, любовь к животным сестрам внушили родители, которые всю жизнь работали на этой же ферме.

Попробовав работать в строительстве, девушки вернулись в родную деревню и нашли себя в молочной деле.

Наша съемочная группа встретилась с теми, кто добывает «большое» молоко, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.