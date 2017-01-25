Акушерское, неврологическое и приёмное отделение Жодинской центральной больницы планируют отремонтировать хозспособом

Новости Беларуси. Три отделения Жодинской центральной городской больницы планируется в 2017 году отремонтировать хозспособом.

В частности привести в порядок акушерское, неврологическое и приемное отделении больницы.

За последние несколько лет ремонт проводился в помещении женской консультации, детского отделения, станции скорой помощи, отдельных кабинетов городской, детской и стоматологической поликлиник.

Что касается городской поликлиники, то здесь планируется ремонт хирургического отделения.

По предварительным подсчетам, сумма затрат на модернизацию учреждений здравоохранения города машиностроителей составит около полутора миллионов рублей.

Ремонт хозяйственным спосам остается одним из эфективнейших вариантов приведения в порядок учреждений социальной сферы. Если можно не только сэкономить бюджетного средства, но и достичь лучшего качества в сжатые сроки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.