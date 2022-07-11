«Нужно обеспечивать безопасность». Кубраков об открытии нового здания ГАИ

Новости Беларуси. Новое здание отдела ГАИ Минского районного управления внутренних дел 11 июля открыли в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это настоящий подарок, прежде всего автовладельцам. Для них теперь в одном месте сконцентрирован весь спектр необходимых услуг.

Иван Кубраков, министр МВД Беларуси:

Принимая решение об открытии ГАИ именно в городе Заславле, мы исходили в первую очередь от пожеланий наших граждан. Ведь все административные процедуры, которые здесь выполняются, – это именно для удобства. Как только начинается весенне-летний период, все минчане едут в Минский район. В том числе это места массового отдыха у водоема. И все сейчас пешком не ходят – благосостояние наших граждан растёт. И, естественно, нужно обеспечивать безопасность дорожного движения.