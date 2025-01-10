Повелитель времени. Белорусский мастер создаёт деревянные часы без единой металлической детали

Андрей Мартынюк – повелитель времени. Уже более 30 лет белорусский мастер создает настоящие шедевры: деревянные часы без единой металлической детали, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. К своей мечте мужчина шел долго. Зато теперь слава о нем разлетелась на весь мир. Его работы тикают и в Америке, и в Австралии.

На создание часов у мастера уходит около полугода. Андрей Мартынюк признается, что испытывает огромную радость, когда его творения становятся частью чьей-то жизни. Но бывали и случаи, когда часы будто не хотели воспринимать нового хозяина.

Андрей Мартынюк, мастер народных художественных промыслов Дзержинского районного центра культуры и народного творчества:

Часы работали великолепно, я их отдал заказчику. Буквально на следующий день говорит: они не идут. Я прихожу, вроде все нормально, запустил, проверил, идут. На следующий день он опять звонит: не идут. Я забрал их домой, повесил, они идут месяц, два, три идут без вопросов. Отдаю заказчику – опять не идут. В конце концов я ему вернул деньги, забрал у него часы и сказал, что не буду ему часы делать больше.