Бермудский треугольник – разлом времени? Узнали у эксперта, почему человек в некоторых местах чувствует прилив сил

Бермудский треугольник – самое таинственное место на планете. Здесь исчезают самолеты и пропадают корабли, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.

О загадочных событиях впервые заговорили в 1918 году, когда при странных обстоятельствах исчезло американское судно «Циклоп». Ни обломков корабля, ни очевидцев так и не нашли. Спустя 25 лет в небе над Бермудским треугольником растворились 10 американских бомбардировщиков.

Магнитные аномалии – популярная гипотеза, которая объясняет, почему выходят из строя приборы навигации. Но куда пропадают сами суда и самолеты? Исследователи выдвигали разные гипотезы: от инфразвука до волн-убийц. Но современные эзотерики нашли в этой истории временной след.