Бермудский треугольник – разлом времени? Узнали у эксперта, почему человек в некоторых местах чувствует прилив сил

Бермудский треугольник – самое таинственное место на планете. Здесь исчезают самолеты и пропадают корабли, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.
О загадочных событиях впервые заговорили в 1918 году, когда при странных обстоятельствах исчезло американское судно «Циклоп». Ни обломков корабля, ни очевидцев так и не нашли. Спустя 25 лет в небе над Бермудским треугольником растворились 10 американских бомбардировщиков.
Магнитные аномалии – популярная гипотеза, которая объясняет, почему выходят из строя приборы навигации. Но куда пропадают сами суда и самолеты? Исследователи выдвигали разные гипотезы: от инфразвука до волн-убийц. Но современные эзотерики нашли в этой истории временной след.
Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Это разлом времени. Параллельные миры, кстати, ученые уже доказали, что есть разломы земли. Часто мои коллеги называют это местами силы. Но место силы – силе рознь. Где-то ты черпнешь энергии, а где-то выпадешь вне времени и пространства. Бывает так, что ты попадаешь в такие места, тебе кажется, что прошла одна минута, а на часах мог пройти весь день.
«Петля времени» – загадочный феномен, при котором человек неожиданно попадает в другую временную эпоху и также внезапно возвращается обратно. Парадокс таких историй в том, что люди, побывавшие в другом времени, с точностью описывают детали, известные лишь исследователям. Хотя до сих пор научных подтверждений таких путешествий общественности так и не предоставили.
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