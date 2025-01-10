Как формируется и на что тратится бюджет Минска? О важных нюансах рассказал депутат Мингорсовета

О вопросах применения бюджетных средств, насущных задачах бизнеса, обществе и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии Андрей Миткалев, депутат Минского городского Совета депутатов.
О вопросах применения бюджетных средств, насущных задачах бизнеса, обществе и многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
В студии Андрей Миткалев, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»:
Давайте обсудим принятый на 8-й сессии Мингосовета столичный бюджет. Как мы уже сказали, он носит социальный характер, то есть расходы на образование, медицину и социальную сферу составляют более 50 %. Чем обусловлена необходимость и важность такого подхода к распределению средств?
Андрей Миткалев, депутат Минского городского Совета депутатов:
Хотелось бы в целом отметить важность бюджета 2025 года. На самом деле бюджет находится на стыке двух пятилеток, то есть мы завершаем прежнюю пятилетку и начинаем новую. Сегодня немаловажно запланировать доходную и расходную часть бюджета так, чтобы создался задел уже на следующую пятилетку.
Если говорить конкретно о бюджете Минска, почему его важность такова в целом в масштабах республики, то хотелось бы отметить, что бюджет Минска – это 25 % бюджетов (местных) всех уровней, а их у нас в республике 1 285. Социальная направленность бюджета обусловлена тем, что мы живем сегодня и развиваемся в республике социально ориентированной рыночной экономики.
Бюджет является основополагающим документом, который определяет социальную политику в части своего расходования средств. Статьи бюджета, его расходная часть на сегодня – это в основном здравоохранение, которое составляет порядка 20 %, образование – 20 %, транспорт – 7 %, ЖКХ – 10 %. Это и обуславливает на сегодняшний день его социальную направленность. В приоритете нашей работы, в первую очередь, социальная защищенность наших избирателей.
Наталья Надольская:
Нельзя не упомянуть и наказ Президента о том, что в стране взят курс на экономию бюджетных средств. В первую очередь, это грамотное распоряжение казной. А предполагается ли какое-то сокращение или перераспределение расходов в городском бюджете?
Андрей Миткалев:
Экономия должна быть разумной, взвешенной. Бюджет как живой организм, который постоянно в течение финансового года подлежит неким изменениям. Соответственно, изначально финансовый план, как будем жить в 2025 году, заложен с расходной частью большей, чем был заложен в 2024 году. Это примерно 110 %. Экономия возникает постоянно.
Например, запланированы проектно-сметные работы по возведению какого-нибудь объекта в Минске, в результате удалось сэкономить средства на проектно-изыскательские работы. Далее начинается строительство. Удалось сэкономить на материалах. Например, в строительстве произошли какие-то корректировки, в самом проекте изменения, что удешевило данный проект. Эти средства высвободились, но все мы знаем, что деньги должны работать и создавать добавленную стоимость.
И эти деньги достаточно быстро нашим депутатским корпусом совместно с Мингорисполкомом перераспределяются на иные объекты, которые в краткосрочной или долгосрочной перспективе смогут приносить определенную доходность для Минска. Или объекты социальной сферы, которые по некоторым обстоятельствам не были учтены заранее в расходах.
Подробности в видео.