Как формируется и на что тратится бюджет Минска? О важных нюансах рассказал депутат Мингорсовета

Наталья Надольская, ведущая проекта «Решение есть! Депутатский ответ»: Давайте обсудим принятый на 8-й сессии Мингосовета столичный бюджет. Как мы уже сказали, он носит социальный характер, то есть расходы на образование, медицину и социальную сферу составляют более 50 %. Чем обусловлена необходимость и важность такого подхода к распределению средств?

Андрей Миткалев, депутат Минского городского Совета депутатов:

Хотелось бы в целом отметить важность бюджета 2025 года. На самом деле бюджет находится на стыке двух пятилеток, то есть мы завершаем прежнюю пятилетку и начинаем новую. Сегодня немаловажно запланировать доходную и расходную часть бюджета так, чтобы создался задел уже на следующую пятилетку.

Если говорить конкретно о бюджете Минска, почему его важность такова в целом в масштабах республики, то хотелось бы отметить, что бюджет Минска – это 25 % бюджетов (местных) всех уровней, а их у нас в республике 1 285. Социальная направленность бюджета обусловлена тем, что мы живем сегодня и развиваемся в республике социально ориентированной рыночной экономики.

Бюджет является основополагающим документом, который определяет социальную политику в части своего расходования средств. Статьи бюджета, его расходная часть на сегодня – это в основном здравоохранение, которое составляет порядка 20 %, образование – 20 %, транспорт – 7 %, ЖКХ – 10 %. Это и обуславливает на сегодняшний день его социальную направленность. В приоритете нашей работы, в первую очередь, социальная защищенность наших избирателей.

Наталья Надольская:

Нельзя не упомянуть и наказ Президента о том, что в стране взят курс на экономию бюджетных средств. В первую очередь, это грамотное распоряжение казной. А предполагается ли какое-то сокращение или перераспределение расходов в городском бюджете?