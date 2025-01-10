В Минске запланировано масштабное обновление более 70 соцобъектов. Узнали, как идёт модернизация
Элла Маркевич, корреспондент:
Улучшение условий и качество жизни людей – приоритет государственной политики нашей страны уже на протяжении многих десятилетий. Беларусь неизменно сохраняет статус социально ориентированного государства, даже в условиях сложного внешнеполитического давления.
Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, государство активно поддерживает семьи с детьми, начиная с программ социальной помощи при рождении, заканчивая постоянной модернизацией образовательных учреждений.
Власти стремятся создать условия для всестороннего развития юных белорусов. В частности, в Минске запланировано масштабное обновление свыше 70 социальных объектов. Это школы и детские сады. Эти преображения позволят обеспечить высокие стандарты образования и создать комфортные условия для обучения.
Владимир Жукович, начальник главного финансового управления Мингорисполкома:
Среди основных объектов, которые будут введены, это средняя школа № 4 Ленинского района, средняя школа № 63, средняя школа № 115 Первомайского района, детское дошкольное учреждение № 422 Фрунзенского района.
Помимо модернизации образовательных учреждений, власти Минска также акцентируют внимание на благоустройстве столицы. В планах – обновление жилых комплексов, улучшение общественных пространств и частичное преображение инфраструктуры. Эти меры создадут более комфортные условия для жизни горожан.
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