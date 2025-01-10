В Минске запланировано масштабное обновление более 70 соцобъектов. Узнали, как идёт модернизация

Элла Маркевич, корреспондент:

Улучшение условий и качество жизни людей – приоритет государственной политики нашей страны уже на протяжении многих десятилетий. Беларусь неизменно сохраняет статус социально ориентированного государства, даже в условиях сложного внешнеполитического давления.

Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, государство активно поддерживает семьи с детьми, начиная с программ социальной помощи при рождении, заканчивая постоянной модернизацией образовательных учреждений. Власти стремятся создать условия для всестороннего развития юных белорусов. В частности, в Минске запланировано масштабное обновление свыше 70 социальных объектов. Это школы и детские сады. Эти преображения позволят обеспечить высокие стандарты образования и создать комфортные условия для обучения.