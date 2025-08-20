Потусторонние силы и магические амулеты – о вере в магию поговорили с психологами

К магии как к способу взаимодействия с окружающим миром отношение разное – от скепсиса и насмешек до легкой опаски и нескрываемого страха. Понятно одно – отмахнуться от этого явления мы не можем. О нюансах чародейства поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». «Коты шипели и вставали на дыбы» – как белоруска столкнулась с потусторонней силой. Юрий Святокум, ведущий:

Почему люди склонны верить гадалкам, в чудеса, какие-то потусторонние силы, магические амулеты?

Наталья Евтихова, психолог:

Во-первых, исторически сложилось, что мистическое мышление, в общем-то, очень приветствовалось. Почему более склонны? Потому что это легче, меньше ответственности. Если взять вот мой случай, там одна моя знакомая очень долго уговаривала мужа прийти ко мне – психосоматический кашель, врачи были бессильны – разобраться с причинами. Она говорит, мол, я полгода объясняла, что ему стоит сходить. Но как только я сказала, что там есть бабушка, которая пошепчет, через три минуты он стоял у порога. Ему было не страшно, он был на все готов. Приготовил деньги и уже туда побежал. А прийти к психологу ему очень страшно.