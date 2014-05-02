Потрясающие виды Минска глазами руферов. Такой столицу Беларуси вы еще не видели!

Здесь разноцветные крыши сливаются воедино и напоминают маленькие холмы, залитые солнцем. Над головой проносятся чайки и до неба можно достать рукой. Только здесь Оперный театр и костел пресвятой Девы Марии кажутся соседями, а столичный Бродвей от площади Победы отделяет всего пара шагов.

Город – как холст, на котором разливаются акварелью старо-новые здания, стучат колеса поездов, бурлит поток игрушечных авто, умещаются в одном плане несколько районов. Дыхание шумного мегаполиса замирает, другая реальность – Минск с высоты крыш, город глазами руферов.

Через их фотообъектив полтора года назад мы воспарили над осенним Минском, обняли Троицкое предместье и Верхний город.

Новая экскурсия по весенней столице началась на высоте более 43 метров на крыше управления Минского метрополитена. Башенки Красного костела, студенческий дворик БГУ и начало главного проспекта – такими вы их еще не видели.

Дмитрий Бахир, руфер:

Открываются виды на башенку КГБ, на башенку напротив КГБ со знаменитыми часами, привезенными из Германии, и знаменитым колоколом. Примерная дата изготовления – 1930-е года.

Также мы можем увидеть знаменитый стадион «Динамо»

Егор Штрикер, руфер:

Если мы присмотримся, можем увидеть площадь Победы. Наша достопримечательность – библиотека. Собственно, она видна со всего города

Более 500 изученных крыш, чердаков и миллионы пройденных ступеней. Столичные руферы признаются, что с каждым годом все больше влюбляются в свое неформальное хобби.

Каждая крыша – новое открытие, захватывающие панорамы, знакомство с единомышленниками, источник вдохновения и рождения идей. Стиль жизни – особая философия.

В топ лучших крыш города руферы включают гостиницу «Беларусь» с видами на Троицкое предместье и самый большой небоскреб с панорамами Верхнего города.

Новая крыша факультета международных отношений БГУ стала достойным пунктом альтернативной экскурсии на высоте 13 этажей.

Егор Штрикер, руфер:

За бортом нашей крыши мы можем увидеть железнодорожный вокзал, на котором паркуются множество поездов, в том числе новенькие «Штадлеры». Привокзальную площадь можно назвать порталом в наш город.

Удачный вид внутреннего дворика БГУ, Дом Мусинского и живописная Немига, купола святынь Верхнего города, Пищаловский замок, Институт культуры, проспект Независимости – практически весь город можно увидеть с крыши здания студентов-международников.

Изучить архитектурный декор и прогуляться по прекрасным балкончикам, запечатлеть огромные пространства на 360 градусов и провести фотосравнения, встретить наедине с родным городом рассветы и закаты. У каждого свой руфинг. Талантливых фотоотчетов становится больше, движение развивается.

Егор Штрикер, руфер:

Я очень люблю свой город и просто пытаюсь донести до людей красоту, которую они не видят из-за своих повседневных дел.

Валерия Камелягина, руфер:

На творчестве отражается крайне положительно, можно даже приходить и рисовать на крыше. Это совершенно другое состояние, совершенно другая атмосфера. Намного комфортнее и приятнее. Как будто все плохое, будничное, обыденное остается внизу. Здесь ты в чистом виде.

Ритм современных панелек в спальных районах, центральная историческая застройка. Порой путешествие по крышам становится настоящим сюрпризом для руферов.

К примеру, былое управление Либаво-Роменской железной дороги на Кирова. На входе в подъезд вас, безусловно, удивит коридор в виде трапеции и потолок со световым фонарем, который венчает круговую лестницу.

Знаменитый былой доходный дом архитектора Гая на углу Маркса и Ленина также впечатляет своим интерьером. Здание начала XX века, в котором сейчас располагается музей Петруся Бровки, примечательно не только основной и черной лестницами и освещением, но и уникальным внутренним двориком два на два метра.

Среди эксклюзивных находок – башня в поселке автозавода и даже формулы Эйнштейна на Сторожевской.

Дмитрий Бахир, руфер:

Интересна также и башня в поселке автозавода. Раньше на этой башне находились механические часы с серебряным циферблатом, но они изжили себя и были заменены на бездушного цифрового собрата. Сама башня, наверное, самая многоуровневая в Минске. Она насчитывает три уровня. На первом уровне ранее, скорее всего, жили люди, сохранился умывальник и часы с боем.

Валерия Камелягина, руфер:

Там мы можем видеть дом вдоль набережной, условно называем его «панорамой», поскольку открывается действительно красивый панорамный вид. На крыше есть небольшая комната, раньше она служила, видимо, вентиляцией, там всякое оборудование стояло, но со временем его не стало. Там даже стоял диван, на стене висел портрет Эйнштейна, целая стена была исписана мелом всякими формулами.

Волнообразная крыша в Уручье, напоминающая медузу, 27-этажный дом в микрорайоне Брилевичи – словно огромная палуба с парусами и мачтами.

У каждого руфера есть свои фавориты. Егора Штрикера настолько увлекло любимое дело, что он решил снять видео о родной столице в режиме таймлапс. Все кадры города сделаны исключительно с крыш и с самых необычных ракурсов.

Егор Штрикер, руфер:

Вы сможете увидеть почти весь город Минск. Начиная от спальных районов, заканчивая самым центром. Присутствуют как дневные, так и ночные планы.

Финальная точка нашей экскурсии – Педагогический университет имени Танка. 14 этажей вверх – и мы в иной реальности. Панорама главного проспекта и площадь Независимости.

В одно мгновение можно заглянуть в музыкальный театр, Петрапавловскую церковь, помечтать на берегу Свислочи и увидеть внутренние дворики центрального проспекта, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Все прогулки руферы официально оговаривают с застройщиками зданий, ЖЭСом и администрацией района.

Егор Штрикер, руфер:

Мне бы хотелось, чтобы в городе появлялось больше обзорных площадок, чтобы любой желающий смог насладится теми прекрасными видами, которые мы видим каждый день.

Валерия Камелягина, руфер:

Было бы очень интересно сделать выставку самых лучших фотографий, потому что кадры действительно бывают уникальные.

Прогулки на высоте прошли весьма продуктивно, эксклюзивные кадры не заставили долго ждать.

Изучайте любимый город и он обязательно будет снова и снова вас удивлять.