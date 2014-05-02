Минский планетарий. Какие сюрпризы подготовил для посетителей дом «звездного неба» в 2014 году?

Заглянем в минский парк Горького. Здесь ожила не только природа. Проснулся после зимней спячки и Планетарий. В этом сезоне дом «звездного неба» подготовил новинки.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

Недавно внедрили новую услугу – сферическое кино, где специальные фильмы создаются, разворачивается на купол экран. Таким образом достигается эффект присутствия, зрители погружаются, можно сказать, в 3D без очков.

В XXI веке такими эффектами в кинотеатрах вряд ли кого-то удивишь. Но вот увидеть нечто подобное в планетарии можно не везде. Да и создание таких фильмов — дело сложное, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Александр Микулич, заведующий Минским планетарием:

Нужно отметить, что сферические фильмы носят обычно смысловую нагрузку. Тематика их научно-популярная, космическая чаще всего, астрономическая, других естественных наук. Для популяризации знаний в разных областях.

Понаблюдать за движением звезд приходят и малыши, и подростки, и пенсионеры. Одни – за воспоминаниями детства, другие – за знаниями. В планетарии проводят лекции для студентов и занятия для школьников.

В 2015 году у дома под звездным небом юбилей. 29 июля 1965 года в белорусской столице открылись планетарий и обсерватория. Здание было построено по типовому проекту. Это уменьшенная копия Московского планетария.

Звездный зал вмещает 120 зрителей. Он оборудован куполообразным экраном и оптико-механическим аппаратом «Планетарий».

В 6-тиметровой башне обсерватории установлен телескоп. Зрители могут наблюдать Солнце и пятна на нем, Луну с ее кратерами, морями, планеты Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн. Различные системы звезд и близкие галактики.

В Минском планетарии обосновались клуб любителей астрономии и кружок для школьников «Астрономы и любители». Экскурсии проводят и на русском, и на белорусском языках.

Школьникам откроют для себя секреты строения Солнечной Системы, мифы созвездий и загадки далеких планет.

Александр Микулич, заведующий минским планетарием:

Планетарий работает каждый сезон, мы всегда принимаем посетителей (и зимой, и летом), от мала до велика. Всех рады видеть в Минском планетарии.