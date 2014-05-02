Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ началась в Беларуси

Новости Беларуси. Регистрация абитуриентов для прохождения централизованного тестирования началась в Беларуси. Записаться на него можно по 1 июня включительно. Сами же испытания будут проходить с 14 по 28 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Те, кто по каким-то причинам не сможет сдавать тестирование в основной день, могут воспользоваться резервным. Зарегистрироваться в таком случае нужно с 27 июня по 1 июля.

Централизованное тестирование по всем учебным предметам в резервный день будет проходить в Белорусском государственном университете в один день – 5 июля.