«Доставка грузов должна происходить не во время, когда все автомобили находятся в движении»: как решить вопрос с фурами на МКАД

Новости Беларуси. Об организации движения большегрузных машин на Минской кольцевой автодороге говорили в программе «Большой город».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Скорее всего, «лекарство» здесь вот в чём: наш город, к сожалению, этот вопрос, так, я бы назвал, даже упустил. Вопрос регулирования доступа. Надо сделать так, чтобы, во-первых, грузовики появлялись те, которые мы допустили.

Это значит – экологически чистые, то есть, они определённого класса.

Они не должны быть большими, скорее всего, это должна работать логистическая схема, когда привезли большим грузовиком на склад где-то около Минска, а уже в гипермаркеты или магазины завозит уже какой-то небольшой грузовичок, который город относительно безболезненно примет. И ещё один момент – это всё снабжение грузовиками, доставка грузов должна происходить в определённое время. Не во время, когда все автомобили находятся в движении. Вечером, поздно ночью кое-где, где это не мешает людям отдыхать, спать. То есть, это надо четко регламентировать. Каждый автомобиль, въезжающий в город, должен быть, назовем так, не на прицеле, а как бы, на локаторе, на радаре.

Олег Степанюк, ведущий:

Да, я понял Вашу мысль. Но, опять-таки, вопрос контроля возникает, насколько это реально сегодня организовать?

Юрий Важник:

Это сравнительно просто, начиная с бумажных обычных технологий.

Когда любой грузовик, который должен, хочет въехать, должен заявиться.

Заканчивая, конечно, что каждый автомобиль должен иметь с собой некий трекер, который отслеживает его траекторию, чтобы он не нарушал и не заезжал туда, куда не надо, и действовал рациональным образом.