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«Потребители стали грамотнее». Число обращений недовольных покупателей в МАРТ сократилось

15 марта 2023 06:28
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Новости Беларуси. «Грамотный потребитель – ответственный бизнес». Таков девиз Всемирного дня потребителя в 2023 году. Дата отмечается 15 марта во всех странах ООН. В эпоху глобальной торговли покупателям важно знать свои права и уметь их отстаивать, а деловые круги должны честно вести бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Потребители стали грамотнее». Число обращений недовольных покупателей в МАРТ сократилось-1

В Беларуси за торговлей установлен строгий контроль, а жалобу в профильное Министерство может подать каждый. Оказывает поддержку и Общество защиты прав потребителей. И хотя конфликтные ситуации еще встречаются, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что в прошлом году число обращений от недовольных покупателей сократилось на 5 %.

«Потребители стали грамотнее». Число обращений недовольных покупателей в МАРТ сократилось-4

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Потребители стали грамотнее, мы это видим по тем обращениям, которые поступают в МАРТ. Более детальные и точные вопросы и базовые права потребители знают.

Специалисты рекомендуют быть внимательнее к выбору товаров и услуг, а в случае конфликтов уверенно защищать свои интересы.

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# Защита прав потребителей # общество # Инна Гаврильчик # Фотофакт

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