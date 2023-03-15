«Потребители стали грамотнее». Число обращений недовольных покупателей в МАРТ сократилось

Новости Беларуси. «Грамотный потребитель – ответственный бизнес». Таков девиз Всемирного дня потребителя в 2023 году. Дата отмечается 15 марта во всех странах ООН. В эпоху глобальной торговли покупателям важно знать свои права и уметь их отстаивать, а деловые круги должны честно вести бизнес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси за торговлей установлен строгий контроль, а жалобу в профильное Министерство может подать каждый. Оказывает поддержку и Общество защиты прав потребителей. И хотя конфликтные ситуации еще встречаются, в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что в прошлом году число обращений от недовольных покупателей сократилось на 5 %.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Потребители стали грамотнее, мы это видим по тем обращениям, которые поступают в МАРТ. Более детальные и точные вопросы и базовые права потребители знают.

Специалисты рекомендуют быть внимательнее к выбору товаров и услуг, а в случае конфликтов уверенно защищать свои интересы.