15 марта в Беларуси отмечают День Конституции

Новости Беларуси. 15 марта в Беларуси – День Конституции. Ключевой документ, определяющий государственный и общественный строй, был принят в 1994-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В закон вносились изменения и дополнения в 1996-м и 2004-м, а также в 2022-м. И именно год назад по итогам всенародного голосования вступили в силу изменения и дополнения в Конституцию Беларуси.