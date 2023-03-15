Прямой эфир

15 марта в Беларуси отмечают День Конституции

15 марта 2023 06:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 15 марта в Беларуси – День Конституции. Ключевой документ, определяющий государственный и общественный строй, был принят в 1994-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 марта в Беларуси отмечают День Конституции-1

В закон вносились изменения и дополнения в 1996-м и 2004-м, а также в 2022-м. И именно год назад по итогам всенародного голосования вступили в силу изменения и дополнения в Конституцию Беларуси.

15 марта в Беларуси отмечают День Конституции-4

В обновленный Основной закон заложен большой потенциал для укрепления единства народа, обеспечения законности и правопорядка, мирного и созидательного труда на благо каждого человека. Недавно вступили в силу изменения и дополнения в Избирательный кодекс, принят ряд новых законодательных актов о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества. Таким образом, обновленная Конституция теперь в целом регулирует механизм функционирования политической системы Беларуси.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты
14 марта 2023 20:38

«Сказка о Золушке» – в Столбцах появились новые арт-объекты

Сжигались немцами и латышские деревни. Почему прибалты продолжают сносить памятники советским солдатам?
14 марта 2023 20:19

Сжигались немцами и латышские деревни. Почему прибалты продолжают сносить памятники советским солдатам?

Уничтожали нацисты немецкие и украинские. Как сложилась судьба карателей Хатыни?
14 марта 2023 19:44

Уничтожали нацисты немецкие и украинские. Как сложилась судьба карателей Хатыни?