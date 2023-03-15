15 марта в Беларуси отмечают День Конституции

Новости Беларуси. 15 марта в Беларуси – День Конституции. Ключевой документ, определяющий государственный и общественный строй, был принят в 1994-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 марта в Беларуси – День Конституции. Ключевой документ, определяющий государственный и общественный строй, был принят в 1994-м, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В закон вносились изменения и дополнения в 1996-м и 2004-м, а также в 2022-м. И именно год назад по итогам всенародного голосования вступили в силу изменения и дополнения в Конституцию Беларуси.
В обновленный Основной закон заложен большой потенциал для укрепления единства народа, обеспечения законности и правопорядка, мирного и созидательного труда на благо каждого человека. Недавно вступили в силу изменения и дополнения в Избирательный кодекс, принят ряд новых законодательных актов о Всебелорусском народном собрании, об основах гражданского общества. Таким образом, обновленная Конституция теперь в целом регулирует механизм функционирования политической системы Беларуси.
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