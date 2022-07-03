«Потратить действительно с пользой». Как материнский капитал помогает многодетным родителям?
Новости Беларуси. Анастасией Ярощик-Корниенко в программе «Неделя» исследовала путь, который наша страна прошла к свободе и независимости.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Ботанический сад и Парк Челюскинцев на проспекте Независимости в Минске – это наше экологическое богатство в миниатюре. Зеленые просторы, леса и озера поистине бренд Беларуси. Мы бережно относимся к каждому уголку нашей родной земли. За годы независимости мы научились восстановить территории, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это и забота о фауне, и наши заповедники, которые притягивают туристов.
Детская железная дорога на проспекте Независимости будто подчеркивает особое трепетное отношение к юным белорусам. Материнство и детство – неизменные приоритеты белорусского государства. С каждым годом многодетных семей в Беларуси становится все больше. Почему, узнаем у многодетной мамы Татьяны Васильевны.
Татьяна Пономаренко, многодетная мама:
Прежде всего надо любить детей. Конечно, поддержка государства, без нее многодетным очень трудно было бы. Мы получили квартиру благодаря поддержке государства. Благодаря рождению младшей мы уже не оплачиваем кредит, его полностью гасит государство. Бесплатное питание для детей в школе, бесплатные кружки, дополнительный «мамин день». Соответственно, материнский капитал, который очень помогает при получении образования. Кто-то еще строится, на лечение, то есть его можно потратить действительно с пользой. Поэтому День Независимости это гордость за нашу страну. Прежде всего.