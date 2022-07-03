«Потратить действительно с пользой». Как материнский капитал помогает многодетным родителям?

Новости Беларуси. Анастасией Ярощик-Корниенко в программе «Неделя» исследовала путь, который наша страна прошла к свободе и независимости.



Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Ботанический сад и Парк Челюскинцев на проспекте Независимости в Минске – это наше экологическое богатство в миниатюре. Зеленые просторы, леса и озера поистине бренд Беларуси. Мы бережно относимся к каждому уголку нашей родной земли. За годы независимости мы научились восстановить территории, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Это и забота о фауне, и наши заповедники, которые притягивают туристов.

Детская железная дорога на проспекте Независимости будто подчеркивает особое трепетное отношение к юным белорусам. Материнство и детство – неизменные приоритеты белорусского государства. С каждым годом многодетных семей в Беларуси становится все больше. Почему, узнаем у многодетной мамы Татьяны Васильевны.