«Идти в ногу со временем». Почему сельхозтехника из Лиды впереди планеты всей и что Беларусь продаёт в Африке?

Новости Беларуси. Развитие реального сектора экономика и внедрение научных разработок – одна из основ национальной безопасности. А сейчас, когда Беларусь испытывают на прочность, в том числе санкциями, особенно важно держать боеспособной промышленность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, как справляется с трудностями наш реальный сектор экономики, мы поговорили с генеральным директором «Лидсельмаша» Виталием Якубчиком.

Ольга Коршун, СТВ:

Сегодня производство сельхозтехники выходит чуть ли не на первый план. Из России уходят многие западные компании. Мы сможем эти бизнес-почвы эффективно возделать?

Виталий Якубчик, генеральный директор управляющей компании холдинга «Лидсельмаш»:

Да, действительно на сегодня не так все просто, но мы справляемся и ежегодно делаем новые инновационные продукты. Даже на картинках видно, какие новые машины. Все они когда заходили на территорию Республики Беларусь и Российской Федерации из-за границы – это импортные машины. Но сегодня они локализированы и делаются на наших предприятиях. На сегодня мы настроены так, чтобы ежегодно производить минимум три-четыре новые машины, которые необходимы для нашего АПК. Потому что наши предприятия промышленности очень тесно работают с Министерством сельского хозяйства, и мы понимаем, что нам нужно. Исходя из этого, мы развиваемся, совершенствуемся и делаем такие прекраснейшие новые машины. «В Африканский континент (Зимбабве) поставили 210 сеялок для посева кукурузы» Ольга Коршун:

Которые востребованы не только в России, но и в странах дальней дуги. Африка, Азия, что ждут там от нас? Виталий Якубчик:

От нас там ждут в первую очередь технологии, потому что, как вы знаете, у нас в республике воздел земли – это технология. У нас есть от посева, для обработки почвы, есть трактора, есть зерносушильные комплексы, зерноуборочные комбайны. И в эти страны мы заходим полностью с технологиями. У нас был в 2020 году проект, несмотря на пандемию, мы в Африканский континент (Зимбабве) поставили 210 сеялок для посева кукурузы. Я лично в этом году ездил, проверял, смотрел. Ольга Коршун:

Чего не сделаешь ради бизнеса.

Виталий Якубчик:

Все верно. Мы туда прилетели, посмотрели с конструкторами – попросили усовершенствовать. Мы усовершенствуем. Сейчас они в июле будут на нашем предприятии, повезем их на наш АПК показывать, как наши машины работают. Ольга Коршун:

Вы слышите, что нужно потребителю, и активно подстраиваетесь под его нужды. Но я знаю, что и инновационная составляющая на вашем предприятии очень высокая. Вы правда впереди планеты всей? «Там тоже нужна своя сушка». Об особенностях африканского урожая Виталий Якубчик:

Мы стараемся идти в ногу со временем, развиваться. Даже те машины, которые брали за аналоги, усовершенствуем. У нас есть 12-метровый посевной комплекс, его производительность 300 гектаров в сутки. Вы представляете, как климатические условия меняются. С такой производительностью идти в поле нашим аграриям. Это очень успешный, хороший проект. Либо брать зерносушильные комплексы и силосы для хранения, культуры тоже надо где хранить. Не только в Беларуси – в России, Казахстане, Узбекистане, той же Африке (в Зимбабве, Анголе, Кении). Кажется, там тепло, а, по сути, нет. Там тоже нужна своя сушка и свое хранение их культур. Ольга Коршун:

Какой процент инновационной составляющей в ваших машинах?

Виталий Якубчик:

До 70 % доходит. Есть комплексы, которые вообще индивидуальны, мы под каждого клиента подстраиваемся и смотрим, что они хотят. Мы всех спрашиваем. Не то, что взяли, захотели и сделали. «Три-четыре месяца в зависимости от сложности машины». Сколько времени занимает выпуск техники на заказ? Ольга Коршун:

За какое время можете разработать машину под заказ? Виталий Якубчик:

Три-четыре месяца в зависимости от сложности машины. Если это обыкновенная сеялка – три месяца, мы ее сделаем и выпустим. Это быстро. Потому что люди заинтересованы, чтобы производить. Мы же хлебушек должны кушать? А получается, если мы не посеем, хлеба не будет.