«Идти в ногу со временем». Почему сельхозтехника из Лиды впереди планеты всей и что Беларусь продаёт в Африке?
Новости Беларуси. Развитие реального сектора экономика и внедрение научных разработок – одна из основ национальной безопасности. А сейчас, когда Беларусь испытывают на прочность, в том числе санкциями, особенно важно держать боеспособной промышленность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
О том, как справляется с трудностями наш реальный сектор экономики, мы поговорили с генеральным директором «Лидсельмаша» Виталием Якубчиком.
Ольга Коршун, СТВ:
Сегодня производство сельхозтехники выходит чуть ли не на первый план. Из России уходят многие западные компании. Мы сможем эти бизнес-почвы эффективно возделать?
Виталий Якубчик, генеральный директор управляющей компании холдинга «Лидсельмаш»:
Да, действительно на сегодня не так все просто, но мы справляемся и ежегодно делаем новые инновационные продукты. Даже на картинках видно, какие новые машины. Все они когда заходили на территорию Республики Беларусь и Российской Федерации из-за границы – это импортные машины. Но сегодня они локализированы и делаются на наших предприятиях. На сегодня мы настроены так, чтобы ежегодно производить минимум три-четыре новые машины, которые необходимы для нашего АПК. Потому что наши предприятия промышленности очень тесно работают с Министерством сельского хозяйства, и мы понимаем, что нам нужно. Исходя из этого, мы развиваемся, совершенствуемся и делаем такие прекраснейшие новые машины.
«В Африканский континент (Зимбабве) поставили 210 сеялок для посева кукурузы»
Ольга Коршун:
Которые востребованы не только в России, но и в странах дальней дуги. Африка, Азия, что ждут там от нас?
Виталий Якубчик:
От нас там ждут в первую очередь технологии, потому что, как вы знаете, у нас в республике воздел земли – это технология. У нас есть от посева, для обработки почвы, есть трактора, есть зерносушильные комплексы, зерноуборочные комбайны. И в эти страны мы заходим полностью с технологиями. У нас был в 2020 году проект, несмотря на пандемию, мы в Африканский континент (Зимбабве) поставили 210 сеялок для посева кукурузы. Я лично в этом году ездил, проверял, смотрел.
Ольга Коршун:
Чего не сделаешь ради бизнеса.
Виталий Якубчик:
Все верно. Мы туда прилетели, посмотрели с конструкторами – попросили усовершенствовать. Мы усовершенствуем. Сейчас они в июле будут на нашем предприятии, повезем их на наш АПК показывать, как наши машины работают.
Ольга Коршун:
Вы слышите, что нужно потребителю, и активно подстраиваетесь под его нужды. Но я знаю, что и инновационная составляющая на вашем предприятии очень высокая. Вы правда впереди планеты всей?
«Там тоже нужна своя сушка». Об особенностях африканского урожая
Виталий Якубчик:
Мы стараемся идти в ногу со временем, развиваться. Даже те машины, которые брали за аналоги, усовершенствуем. У нас есть 12-метровый посевной комплекс, его производительность 300 гектаров в сутки. Вы представляете, как климатические условия меняются. С такой производительностью идти в поле нашим аграриям. Это очень успешный, хороший проект. Либо брать зерносушильные комплексы и силосы для хранения, культуры тоже надо где хранить. Не только в Беларуси – в России, Казахстане, Узбекистане, той же Африке (в Зимбабве, Анголе, Кении). Кажется, там тепло, а, по сути, нет. Там тоже нужна своя сушка и свое хранение их культур.
Ольга Коршун:
Какой процент инновационной составляющей в ваших машинах?
Виталий Якубчик:
До 70 % доходит. Есть комплексы, которые вообще индивидуальны, мы под каждого клиента подстраиваемся и смотрим, что они хотят. Мы всех спрашиваем. Не то, что взяли, захотели и сделали.
«Три-четыре месяца в зависимости от сложности машины». Сколько времени занимает выпуск техники на заказ?
Ольга Коршун:
За какое время можете разработать машину под заказ?
Виталий Якубчик:
Три-четыре месяца в зависимости от сложности машины. Если это обыкновенная сеялка – три месяца, мы ее сделаем и выпустим. Это быстро. Потому что люди заинтересованы, чтобы производить. Мы же хлебушек должны кушать? А получается, если мы не посеем, хлеба не будет.
Ольга Коршун:
Действительно, я согласна, что за такими людьми, как вы, и стоит наша независимость. Держится то, что мы называем суверенитетом и нашей государственностью. Нашу экономику испытывали пандемия, санкции. Сегодня буквально у наших границ война в Украине. Это, естественно, отражается на экономике. Но вас ничего не остановило, вы работаете и производите технику. Вас вообще что-то может остановить?
Виталий Якубчик:
Мы работаем каждый день, только что сегодня, в День Независимости, у людей выходной. А так мы понимаем: если не будем работать, значит, ничего и не будет. Мы стремимся только вперед, ни шагу назад, как говорится. Приняли для себя такое решение: как бы нам не было тяжело, мы все сделаем. Есть такая поговорка: волка бояться – в лес не ходить, но мы же ходим. И здесь то же самое. Значит, мы должны работать, потому что по-другому никак.
Ольга Коршун:
Работать и не обращать внимание на какую-то внешнюю шелуху. Все это закончится, а экономика останется.
Виталий Якубчик:
Мы только помогаем ее возвысить.