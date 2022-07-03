Главврач 1-й больницы Минска: «За предыдущую пятилетку увеличилась продолжительность жизни нашего населения»

Ольга Есманчик, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска:

Мы обновляем материально-техническую базу учреждений. Были закуплены компьютерные томографы в период подъема заболеваемости ковидом. Была внедрена база ультразвуковых аппаратов, в анестезиологи и реанимации обновлена база, что позволяет нам говорить о более высоком уровне оказания медицинской помощи. Вместе с тем всегда очень приятно позитивно отмечать то, что за предыдущую пятилетку увеличилась продолжительность жизни нашего населения. Борьба с ковидом показала, что мы с вами можем объединять свои ресурсы, их перенаправлять, перестраивать и взаимодействовать с системой образования, предприятиями, представителями органов внутренних дел, в той части, что они нам помогали. То, что был подписан главой государства Указ № 131 о материальной поддержке, это неоценимый вклад для наших сотрудников. Они понимали, что их труд ценится и оплачивается. В то же время это система реабилитации и долечивания наших пациентов после выписки из стационара. Это все было для населения. Мы спасли огромное количество жизней. Это все благодаря нашей единой работе.