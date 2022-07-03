Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?

Новости Беларуси. Торжества, посвященные Дню Независимости, прошли 3 июля во всех уголках Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Копыле организовали фестиваль красок, а в Несвиже принимали гостей из-за рубежа. О том, как это было, материал Алеси Ивановой.

Несвижская земля и спустя время помнит, что такое война. За годы оккупации немецко-фашистские захватчики здесь уничтожили более 10 тысяч человек. Почтить подвиг павших в этот памятный день у братской могилы собрались представители общественных организаций, руководство города, школьники и ветераны. К подножию монумента легли цветы и венки.

Алла Тронца, председатель Несвижской районной организации «Белая Русь»:

День Независимости для меня лично праздник этот – праздник памяти. Сегодня здесь находятся члены нашей первичной организации. Что касается приближения этого праздника, мы проводим диалоговые площадки, мы пишем статьи.

Для жителей и гостей города подготовили множество интересных мероприятий. В Радзивилловском парке развернулся город мастеров, а возле замка можно было прокатиться на карете и сделать фото в ретроавтомобиле.

Александр Луданик, реставратор:

Машин сегодня здесь представлено девять. Самая старая у нас машина 1969 года, ГАЗ-69. Потом идет у нас две инвалидные коляски, мотоколяски. Эпицентром гуляний стал городской парк. Здесь прошел фестиваль гостеприимства.

Алеся Иванова, корреспондент:

Если вам кажется, что из картофеля можно сделать только драники и пюре, то вам на конкурс «Шчыра вітаем». Здесь госорганизации района представили на суд жюри по 15 блюд из второго хлеба. Это и стажки, и клецки, и даже колбасы из картофеля, и различные запеканки. Но приятный бонус – это то, что все можно продегустировать.

Оценили фестиваль не только несвижане, но и гости из России. Отметить День Независимости в Беларусь приехали делегации из трех городов-побратимов Несвижа.

Александр Богданов, начальник отдела администрации городского округа Реутов (Россия):

Вчера посетили предприятие городское сельскохозяйственное. И удивлены, насколько социально ориентированы предприятия, как сейчас выглядит ситуация в селе. То есть построены ФОКи, детские сады, школы.