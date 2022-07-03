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Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?

03 июля 2022 21:32
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Новости Беларуси. Торжества, посвященные Дню Независимости, прошли 3 июля во всех уголках Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Копыле организовали фестиваль красок, а в Несвиже принимали гостей из-за рубежа.  

О том, как это было, материал Алеси Ивановой.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-1

Несвижская земля и спустя время помнит, что такое война. За годы оккупации немецко-фашистские захватчики здесь уничтожили более 10 тысяч человек. Почтить подвиг павших в этот памятный день у братской могилы собрались представители общественных организаций, руководство города, школьники и ветераны. К подножию монумента легли цветы и венки.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-4

Алла Тронца, председатель Несвижской районной организации «Белая Русь»:  
День Независимости для меня лично праздник этот – праздник памяти. Сегодня здесь находятся члены нашей первичной организации. Что касается приближения этого праздника, мы проводим диалоговые площадки, мы пишем статьи.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-7

Для жителей и гостей города подготовили множество интересных мероприятий. В Радзивилловском парке развернулся город мастеров, а возле замка можно было прокатиться на карете и сделать фото в ретроавтомобиле.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-10

Александр Луданик, реставратор:  
Машин сегодня здесь представлено девять. Самая старая у нас машина 1969 года, ГАЗ-69. Потом идет у нас две инвалидные коляски, мотоколяски.  

Эпицентром гуляний стал городской парк. Здесь прошел фестиваль гостеприимства.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-13

Алеся Иванова, корреспондент:  
Если вам кажется, что из картофеля можно сделать только драники и пюре, то вам на конкурс «Шчыра вітаем». Здесь госорганизации района представили на суд жюри по 15 блюд из второго хлеба. Это и стажки, и клецки, и даже колбасы из картофеля, и различные запеканки. Но приятный бонус – это то, что все можно продегустировать.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-16

Оценили фестиваль не только несвижане, но и гости из России. Отметить День Независимости в Беларусь приехали делегации из трех городов-побратимов Несвижа.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-19

Александр Богданов, начальник отдела администрации городского округа Реутов (Россия):  
Вчера посетили предприятие городское сельскохозяйственное. И удивлены, насколько социально ориентированы предприятия, как сейчас выглядит ситуация в селе. То есть построены ФОКи, детские сады, школы.  

Фестиваль гостеприимства и 15 блюд из картофеля. Как отметили День Независимости в Несвиже?-22

В продолжение праздника в парке организовали чемпионат по приготовлению драников. А завершилась программа праздничным концертом.  

# День Независимости # общество # Алеся Иванова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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