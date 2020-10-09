Поток людей будет разведён. Что сделали на 3-й линии метро для комфорта пассажиров

Новости Беларуси. Первые станции третьей линии минского метро уже готовы. Сейчас там завершаются отделочные работы, идет обкатка подвижных составов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сроки запуска Зеленолужской линии неоднократно менялись. Пока в планах пустить поезда в конце октября – начале ноября. Сложность в их обкатке. Курсировать по третьей линии будут лишь «Штадлеры», систему управления которых необходимо досконально отрегулировать.

Кроме того, на каждой из платформ установлены защитные двери, которые должны быть синхронизированы с дверями подвижного состава. Метростроевцы учитывали все нюансы для комфортного передвижения пассажиров. Так, например, на «Вокзальной» поток людей будет разделен.

Евгений Рогинский, мастер открытых горных работ УП «Минскметрострой»:

Длина тоннелей пешеходных между станцией «Вокзальная» и станцией «Площадь Ленина» больше 200 метров. Соответственно, для более легкого прохода пассажиров были применены траволаторы. И еще один важный нюанс – по этим тоннелям произведено разведение потоков. То есть по одному тоннелю можно двигаться только в одну сторону – либо на «Вокзальную», либо на «Площадь Ленина». Такого пересечения потоков, как в тоннеле между «Купаловской» и «Октябрьской», не будет.