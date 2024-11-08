Потенциальных кандидатов поддержали уже тысячи человек – в Беларуси продолжается сбор подписей

Белорусы самостоятельно определяют стратегию развития своего государства. Страна готовится к важнейшему политическому событию – в январе будущего года нам предстоит выбрать Президента. Электоральная кампания набирает ход. Сейчас этап сбора подписей в поддержку потенциальных кандидатов на высший государственный пост. Таким правом уже воспользовались тысячи белорусов. 7 инициативных групп, которые прошли регистрацию в ЦИК, развернули масштабную работу по сбору подписей. Это сотни пикетов во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводить их можно на строго отведенных для этого площадках: к примеру, возле рынков и торговых центров. Напомним, осуществлять сбор подписей могут только члены инициативных групп. Проверить принадлежность человека к ней можно, ознакомившись с удостоверением, в котором должна стоять печать ЦИК. Действительно оно только в комплекте с документом, удостоверяющим личность. Что касается правил сбора подписей: граждане могут принять участие в процессе только при наличии паспорта или айди-карты. К слову, на этом этапе кампании белорусы вправе поддержать сразу несколько кандидатур, предлагаемых для выдвижения. На что опираются люди, делая выбор?

Мы выбираем и свое будущее, и своих детей – это естественно. Мы верим, что большинство наших сограждан делает тот же самый выбор, потому что мы хотим такой же хорошей жизни и для нашей дочери. Мирное небо, стабильность, мы очень довольны.

Я из Бобруйска. В наше нелегкое время нужно сделать правильный выбор и проголосовать за процветание своей республики.

За уверенность в стране, за независимость. В нашей стране по сравнению с другими странами намного лучше, красочнее, красивее. И более уверенно здесь жить, чем, допустим, в Европе или где-то еще.

Этот этап электоральной кампании продлится по 6 декабря. Затем кандидаты подадут документы и подписные листы в Центральную избирательную комиссию. Для регистрации своего кандидата инициативным группам необходимо собрать в его поддержку не менее 100 тысяч подписей. Завершится регистрация в последний день 2024 года. Напомним, выборы Президента Беларуси назначены на 26 января 2025.