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К отопительному сезону готово 70% жилого фонда страны

23 сентября 2016 11:41
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Новости Беларуси. Почти 70% жилфонда Беларуси готово к отопительному сезону. В Минске, Гомеле и Гомельской области паспорта готовности уже получили абсолютно все объекты. Пока хуже всех с этой задачей справляются на Могилевщине.

Однако, чтобы подготовиться к холодам, есть еще неделя. Срок службам ЖКХ стоит до 1 октября.

К слову, по всей стране к осенне-зимнему периоду готовы почти сто процентов котельных, а план по замене тепловых сетей перевыполнен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Козлов, начальник отдела энергетики и научно-технического развития Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Испытаны тепловые сети в объеме 100%. Перекладка у нас составляет в соответствии с постановлением Совмина. До 20 сентября необходимо было переложить тепловые сети в объеме 448 км. Данное задание перевыполнено. Как итог готовности теплоисточников отрасли ЖКХ на сегодняшний день у нас готовность теплоисточников с получением паспортов готовности составляет 88,2%. Данные работы буду в срок завершены до 1 октября.

# общество # Отопительный сезон

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