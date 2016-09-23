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На Минщине завершается посев озимых зерновых культур

23 сентября 2016 15:20
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Новости Беларуси. Осенний полевой марафон. Посев озимых завершается на Минщине. Для морозостойких культур в области подготовили более 300 тысяч гектаров.

Сентябрь - самый оптимальный срок для посева озимых зерновых в Центральном регионе. Хозяйства Воложенщины рекомендаций синоптиков и ученых придерживаются и также выходят на финишную прямую, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Михаил Белявский, главный агроном сельхозпредприятия Воложинского района:
Это первая уборочная, первая посевная, которой сам руковожу. В 2016 году погода многое испортила, дожди были в самый разгар уборки. На посевную погода пока радует. У нас в сельском хозяйстве таких календарных сроков нет, погода стоит, поэтому всё сеем, как и положено.

# общество # Сельское хозяйство # Михаил Белявский

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