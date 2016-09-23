СК завершил расследование по делу мотоциклиста, сбившего сотрудника ГАИ

Новости Беларуси. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о мотоциклисте, сбившем сотрудника ГАИ. Согласно полученным правоохранителями данным, 18 апреля 2016 года мотоциклист умышленно выехал на трамвайные пути на запрещающий сигнал светофора и блокировал движение транспорта.

Находящийся рядом сотрудник ГАИ потребовал заглушить двигатель и предъявить документы. Но

водитель мотоцикла проигнорировал его требования и попытался скрыться. При этом он потащил за собой инспектора и столкнулся с двигавшимся автомобилем.

В результате сотрудник милиции получил тяжелые травмы и в течение полутора месяцев находился в коме. Следствие установило, что мотоциклист мог затормозить и не допустить ДТП, но не сделал этого. Точку в истории поставит суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

На основании собранных следствием доказательств водителю мотоцикла предъявлено обвинение по двум составам преступлений: нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения и сопротивление сотруднику ГАИ. Обвиняемый находится под стражей.