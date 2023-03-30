«Поступает огромное количество заявок». Как будет проходить «Славянский базар» в 2023 году? Рассказал Глеб Лапицкий
Новости Беларуси. Оставить Гран-при в Беларуси пообещала участница детского конкурса на «Славянском базаре» София Рустамова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с Самиром Елчиевым, который представит нашу страну на взрослом состязании, они присоединились к пресс-конференции в онлайн-формате. Сейчас ребята прорабатывают сценические образы и репертуар. В нем обязательно будет композиция на белорусском языке.
К слову, афиша любимого белорусами летнего фестиваля пополнится новыми проектами. В программу июльского форума внесли полюбившиеся многим «Театральные встречи», «Уличный квартал» и «Фестиваль без границ». Площадками этих мероприятий станут Национальный драматический театр имени Якуба Коласа, Витебская филармония, Белорусский театр «Лялька». По-новому зазвучит и концерт на главной сцене форума – Летнем амфитеатре. В 6-тысячном зале порадуют публику топовые артисты одной из самых популярных радиостанций России.
Традиционно главным событием фестиваля станут взрослый и детский музыкальные конкурсы. Известно, что жюри XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» возглавит народный артист России Дмитрий Маликов. К слову, уже во многих странах определились с представителями песенного состязания.
Глеб Лапицкий, директор дирекции Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Уже прошли в Италии, Молдове, Болгарии, Казахстане, Узбекистане. Буквально на днях определились представители из Российской Федерации. Кроме национальных отборов, нам еще частным образом поступает огромное количество заявок, которые мы перерабатываем. И во второй половине апреля уже мы будем знать, кто же к нам приедет в июле этого года на «Славянский базар» и поборется за главную Лиру нашего фестиваля.
Международный фестиваль искусств «Славянский базар» пройдет с 12 по 17 июля. В программе форума более 100 мероприятий.
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