«Поступает огромное количество заявок». Как будет проходить «Славянский базар» в 2023 году? Рассказал Глеб Лапицкий

Новости Беларуси. Оставить Гран-при в Беларуси пообещала участница детского конкурса на «Славянском базаре» София Рустамова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с Самиром Елчиевым, который представит нашу страну на взрослом состязании, они присоединились к пресс-конференции в онлайн-формате. Сейчас ребята прорабатывают сценические образы и репертуар. В нем обязательно будет композиция на белорусском языке.

К слову, афиша любимого белорусами летнего фестиваля пополнится новыми проектами. В программу июльского форума внесли полюбившиеся многим «Театральные встречи», «Уличный квартал» и «Фестиваль без границ». Площадками этих мероприятий станут Национальный драматический театр имени Якуба Коласа, Витебская филармония, Белорусский театр «Лялька». По-новому зазвучит и концерт на главной сцене форума – Летнем амфитеатре. В 6-тысячном зале порадуют публику топовые артисты одной из самых популярных радиостанций России.

Традиционно главным событием фестиваля станут взрослый и детский музыкальные конкурсы. Известно, что жюри XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2023» возглавит народный артист России Дмитрий Маликов. К слову, уже во многих странах определились с представителями песенного состязания.