Мстиславские сыроделы изготовили рекордную для Беларуси головку сыра

Новости Беларуси. Беларусь продолжает удивлять гастрономическими рекордами. Мстиславские сыроделы изготовили рекордную по весу головку сыра – 140 килограммов. Вкусный шедевр сделан специально для конкурса профмастерства «Сырная корона», который прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его участниками стали филиалы могилевского молочного холдинга, которые работают в разных районах области. Они представили 12 деликатесов. Лучший сыр определили тайным голосованием. Корона досталась Осиповичскому району, чья продукция взяла первое место сразу в двух номинациях. А вот приза зрительских симпатий удостоены Белыничи. Вкусный конкурс стал частью благотворительной акции. Гигантская головка сыра от мстиславских сыроделов передана Чаусскому дому-интернату.