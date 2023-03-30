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Мстиславские сыроделы изготовили рекордную для Беларуси головку сыра

30 марта 2023 06:13
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает удивлять гастрономическими рекордами. Мстиславские сыроделы изготовили рекордную по весу головку сыра – 140 килограммов. Вкусный шедевр сделан специально для конкурса профмастерства «Сырная корона», который прошел в Могилеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мстиславские сыроделы изготовили рекордную для Беларуси головку сыра-1

Его участниками стали филиалы могилевского молочного холдинга, которые работают в разных районах области. Они представили 12 деликатесов. Лучший сыр определили тайным голосованием. Корона досталась Осиповичскому району, чья продукция взяла первое место сразу в двух номинациях. А вот приза зрительских симпатий удостоены Белыничи. Вкусный конкурс стал частью благотворительной акции. Гигантская головка сыра от мстиславских сыроделов передана Чаусскому дому-интернату.

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# Продукты питания # общество # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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