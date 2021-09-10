Дни узбекского кино. Какие фильмы покажут в Минске?

Дни узбекского кино начались в Минске. Показы приурочены к 30-й годовщине независимости этой республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В программе как современный метр, так и ретрофильмы. Всего покажут три известные полнометражки на разную тематику. Примечательно, что кадры одного из фильмов сняты на территории Беларуси. Перед просмотром каждой картины будут показывать презентационный ролик про Узбекистан. Для посетителей подготовили и мини-выставку народных сувениров, картин, музыкальных инструментов.

Кабул Алимов, помощник посла Узбекистана по экономическим и культурным вопросам:

Впервые в Беларуси проводятся Дни узбекского кино. Это по инициативе посольства с поддержкой Министерства культуры Республики Беларусь. В этом году Узбекистан отмечает День независимости, 30-летие. Мы приурочили Дни узбекского кино ко Дню независимости Узбекистана тоже. Здесь выставлены образцы прикладного искусства и живопись немножко, картины, которые представляют нашу историю, наши изделия, которые наши мастера делали своими руками.