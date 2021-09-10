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Дни узбекского кино. Какие фильмы покажут в Минске?

10 сентября 2021 14:29
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Дни узбекского кино начались в Минске. Показы приурочены к 30-й годовщине независимости этой республики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дни узбекского кино. Какие фильмы покажут в Минске?-1

В программе как современный метр, так и ретрофильмы. Всего покажут три известные полнометражки на разную тематику. Примечательно, что кадры одного из фильмов сняты на территории Беларуси. Перед просмотром каждой картины будут показывать презентационный ролик про Узбекистан. Для посетителей подготовили и мини-выставку народных сувениров, картин, музыкальных инструментов.

Дни узбекского кино. Какие фильмы покажут в Минске?-4

Кабул Алимов, помощник посла Узбекистана по экономическим и культурным вопросам:
Впервые в Беларуси проводятся Дни узбекского кино. Это по инициативе посольства с поддержкой Министерства культуры Республики Беларусь. В этом году Узбекистан отмечает День независимости, 30-летие. Мы приурочили Дни узбекского кино ко Дню независимости Узбекистана тоже. Здесь выставлены образцы прикладного искусства и живопись немножко, картины, которые представляют нашу историю, наши изделия, которые наши мастера делали своими руками.

Дни узбекского кино. Какие фильмы покажут в Минске?-7

Попасть на фестиваль может любой желающий. Вход свободный. Посмотреть интересные картины минчане смогут до 12 сентября.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Кабул Алимов # Фотофакт

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