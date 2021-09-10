Хедлайнером вечера станет Серёга. День города Минска – куда сходить?

Новости Беларуси. Минск готовится отметить 954-й день рождения. Уже завтра, 11 сентября, город закружится в праздничном хороводе. Одна из центральных точек традиционно развернется возле Дворца спорта, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь концертную программу представят на уникальном комплексе из пяти сценических площадок. Выступят 26 музыкальных коллективов. Хедлайнером вечера станет Сергей Пархоменко, известный как Серега.

На площадке у Ратуши запланирован фестиваль национальных культур. Свои традиции, обряды и блюда покажут 25 различных диаспор. Вечером здесь же запланировано большое праздничное выступление Национального академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга.

А на площадке у Дворца спорта уже открылась традиционная праздничная ярмарка. Посетителям предлагают лакомства от белорусских производителей и сувениры ручной работы с национальным колоритом. Есть аттракционы, зона отдыха и фуд-корт. Торговля растянется на три дня – в пятницу, субботу и воскресенье.

Мария Кожух, ремесленник:

В ярмарках мы уже принимаем участие седьмой год. На все выездные мероприятия по республике ездим, стараемся всюду. И на Дне письменности вот сейчас были, на «Славянском базаре». Пользуются хорошо спросом и ключницы, и шкатулочки. Все заготовки делаем сами. Движение людей есть. Когда проходят массовые мероприятия, люди стараются, приходят.

Дана Вашкинель, пчеловод:

Мы из Витебской области, Поставский район. Хотя живем в Молодечно, пасека наша на Поставщине. Начинали очень давно, и это уже история. И около Дворца спорта тут принимали, на сельхозярмарках участвуем каждый год. Практически вся продукция пчеловодства: мед, перга, забрус, мед с прополисом, мед с пергой.