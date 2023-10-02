В Несвиже прошёл конкурс «Красавица Агропрома – 2023». Кто покорил сердца жюри?
Новости Беларуси. А тем временем работники сельского хозяйства демонстрируют свое мастерство не только в полях, но и на сцене. В Несвиже выбрали первую красавицу агропромышленного комплекса района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего за титул боролись 10 представительниц сельхозпредприятий. В их числе – ветфельдшеры, бухгалтеры и прорабы.
Кто же покорил сердце жюри? Репортаж из закулисья от Алеси Ивановой.
Алеся Иванова, корреспондент:
«Леди улыбка», «Леди грация», «Леди очарование» – получить каждый из этих титулов получить, безусловно, приятно. Однако, согласитесь, каждая девушка в глубине души мечтает стать первой красавицей. В нашем случае – красавицей агропромышленного комплекса – и получить заветную корону.
На предложение поучаствовать в, пожалуй, самом красивом мероприятии откликнулись представительницы практически всех агропромышленных организаций района. В их числе и Татьяна Ванагель – молодой специалист и по совместительству бухгалтер сельхозпредприятия «Сейловичи». Несмотря на то что участие в подобном конкурсе для девушки в новинку, она с легкостью поразила жюри не только своими внешними данными, но и талантом. Татьяна стала первой вице-красавицей «Агропрома-2023».
Подробнее в видеоматериале.