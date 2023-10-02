В Несвиже прошёл конкурс «Красавица Агропрома – 2023». Кто покорил сердца жюри?

Новости Беларуси. А тем временем работники сельского хозяйства демонстрируют свое мастерство не только в полях, но и на сцене. В Несвиже выбрали первую красавицу агропромышленного комплекса района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего за титул боролись 10 представительниц сельхозпредприятий. В их числе – ветфельдшеры, бухгалтеры и прорабы. Кто же покорил сердце жюри? Репортаж из закулисья от Алеси Ивановой.

Алеся Иванова, корреспондент:

«Леди улыбка», «Леди грация», «Леди очарование» – получить каждый из этих титулов получить, безусловно, приятно. Однако, согласитесь, каждая девушка в глубине души мечтает стать первой красавицей. В нашем случае – красавицей агропромышленного комплекса – и получить заветную корону.