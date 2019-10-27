Постоянный координатор ООН в Беларуси: «Беларусь – это фасилитатор регионального диалога»

Новости Беларуси. 24 октября 1945 года вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций. С тех пор этот день празднуется ежегодно как День ООН, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В настоящее время членами организации являются 193 государства, в том числе и Беларусь. В День ООН мы отправились в офис постоянного координатора организации в нашей стране, чтобы узнать о настоящем и, конечно, планах на будущее. Интервью «Недели» с Иоанной Казана-Вишневецкий. «Акцент на сотрудничество вместо поддержки» Юлия Огнева, СТВ:

Насколько мне известно, в эти дни в Минске проходит национальная консультация о приоритетах рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси на 2021-2025 год. Скажите, пожалуйста, как идет процесс, раскройте некоторые детали.

Иоанна Казана-Вишневецкий, постоянный координатор ООН в Беларуси:

Это процесс начинается. Мы вчера открыли широкие консультации с национальными партнерами. Приглашаем государственные структуры, все национальные институты, центры, негосударственные организации, профсоюзы, религиозные организации, которые могут нам подсказать, что с их точки зрения является приоритетом, которым тоже надо, чтобы занималась Организация Объединенных Наций. Юлия Огнева:

Как вы видите, каким должен быть конечный документ? Иоанна Казана-Вишневецкий:

Цели устойчивого развития будут основой нашего сотрудничества. То, что будет в будущем отличать новую программу – это акцент на сотрудничество вместо поддержки или assistance, как мы говорим на английском языке, что было предметом нашего сотрудничества в прошлом. Сейчас акцент идет на cooperation или сотрудничество в полном значении этого слова. Юлия Огнева:

Почему произошла такая смена, скажем так, приоритетов, с поддержки на партнерство?

Иоанна Казана-Вишневецкий:

Мы переносим акцент с поддержки на партнерство, потому что сейчас уже понятно, что в area Целей устойчивого развития ни один из нас, или ни один институт или организация из наших игроков не может ни с чем бороться сама. Дело в том, чтобы создавать коалиции, чтобы подсказывать, кто может еще быть подключен в процесс устойчивого развития. «Беларусь находится на 23 месте в индексе устойчивого развития, обгоняя многие страны даже Евросоюза» Юлия Огнева:

Затронули тему Целей устойчивого развития. Уже неоднократно, и вами в том числе, что Беларусь достигла достаточно больших успехов. Как, по-вашему, на что еще надо обратить внимание, чтобы эти успехи были еще больше?

Иоанна Казана-Вишневецкий:

Уровень устойчивого развития в Республике Беларусь очень высокий. Здесь нет такого яркого разрыва между людьми очень богатыми и очень бедными. Беларусь находится на 23 месте в индексе устойчивого развития, обгоняя многие страны даже Евросоюза. Задача сейчас в том, чтобы сохранить это место, учитывая то, что все страны развиваются, и динамика экономического развития в Европе очень высокая. Так как все эксперты говорят о том, что модель экономического развития в Беларуси будет в большой степени влиять на то, сколько будет ресурсов на поддержку социальных программ, на поддержку окружающей среды. «То, что предлагает Беларусь, это полезная инициатива и это надо использовать» Юлия Огнева:

В последнее время наша страна все чаще становится центром притяжения мероприятий, направленных на обеспечение безопасности – как региональной, так и в мире в целом. Расскажите, как в ООН оценивают инициативы Беларуси? В частности, по обеспечению мира на Донбассе и организации мирных переговоров по аналогии с Хельсинкскими.

Иоанна Казана-Вишневецкий:

Я думаю, что Беларусь сейчас уже для всех является страной на глобальной площадке. Страной, которая подчеркивает свою нейтральность и свою готовность, возможности, которые здесь предлагаются для диалога. Беларусь – это фасилитатор регионального диалога. Беларусь – это страна, которая, как сказал Президент, ни за кого не решает проблемы, но создает условия для обсуждения новых и ярких проблем. Все за это благодарны. Юлия Огнева:

Как по-вашему, возможны ли такие переговоры, как были когда-то в Хельсинки, и когда они могут состояться? Иоанна Казана-Вишневецкий:

С позиции Организации Объединенных Наций я могу сказать только, что переговоры всегда нужны. Переговоры всегда помогают двигаться вперед. Может ли это быть точно Хельсинкский процесс или не Хельсинкский процесс – это не задача…