«Белавиа» на пять месяцев перешла на зимнее расписание. Что изменилось

Впрочем, это международная практика в связи с сезонным переводом часов, который произошел минувшей ночью во многих странах (подробнее здесь ).

Что касается изменений в расписании, то из Минска будет больше вылетов в направлении европейских горнолыжных курортов. Прямой рейс свяжет нас с Мюнхеном. Планируется увеличение частоты полетов по 11 направлениям. В зимнем сезоне «Белавиа» значатся и чартерные рейсы на курорты Египта не только из столицы, но и из всех областных аэропортов Беларуси.