«Белавиа» на пять месяцев перешла на зимнее расписание. Что изменилось

Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» перешла на зимнее расписание. Оно будет действовать пять месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» перешла на зимнее расписание. Оно будет действовать пять месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Впрочем, это международная практика в связи с сезонным переводом часов, который произошел минувшей ночью во многих странах (подробнее здесь).
Что касается изменений в расписании, то из Минска будет больше вылетов в направлении европейских горнолыжных курортов. Прямой рейс свяжет нас с Мюнхеном. Планируется увеличение частоты полетов по 11 направлениям. В зимнем сезоне «Белавиа» значатся и чартерные рейсы на курорты Египта не только из столицы, но и из всех областных аэропортов Беларуси.