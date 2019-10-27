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«Белавиа» на пять месяцев перешла на зимнее расписание. Что изменилось

27 октября 2019 11:34
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» перешла на зимнее расписание. Оно будет действовать пять месяцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» на пять месяцев перешла на зимнее расписание. Что изменилось-1

Впрочем, это международная практика в связи с сезонным переводом часов, который произошел минувшей ночью во многих странах (подробнее здесь).

«Белавиа» на пять месяцев перешла на зимнее расписание. Что изменилось-4

Что касается изменений в расписании, то из Минска будет больше вылетов в направлении европейских горнолыжных курортов. Прямой рейс свяжет нас с Мюнхеном. Планируется увеличение частоты полетов по 11 направлениям. В зимнем сезоне «Белавиа» значатся и чартерные рейсы на курорты Египта не только из столицы, но и из всех областных аэропортов Беларуси.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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