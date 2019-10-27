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Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей

27 октября 2019 12:12
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Новости Беларуси. Более 160 тысяч рублей на частную инициативу – именно такую сумму готов выделить Международный фонд развития сельских территорий предприимчивым жителям деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-1

На конкурсе в Быхове представили 13 проектов. Это и веломаршрут по агроусадьбам, и варение сыров по старинным рецептам, и школа сельского бизнеса.

Ирина Недобоева о том, как хобби превратить в дело жизни.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-4

Елена Воробьева, сыровар:
Сегодня я приготовила адыгейский сыр, он в изготовлении самый простой. Вообще я люблю очень сыр моцарелла. Но, чтобы изготовить моцареллу, нужно где-то 2,5 часа.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-7

Возрождать сырные традиции предков Елена Воробьева начала не так давно. Но сегодня жительница деревни Рудня Славгородского района настоящий мастер сырного дела. Сначала освоила традиционные сорта – сулугуни и адыгейский. А сегодня – настоящий виртуоз итальянских.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-10

Ирина Недобоева, корреспондент:
Чтобы приготовить полкило адыгейского сыра, нужно 5 литров коровьего молока, домашнего, да пожирнее. Примерно 50 миллилитров закваски. И полчаса времени.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-13

Елена подсчитала: заработать на сырах можно вдвое больше, чем просто на молоке. Но как наладить сбыт? Почти три десятка сыроваров из Славгородского района решили объединиться и создать кооператив.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-16

Елена Воробьева:
Во-первых, это здоровая еда, во-вторых, стараемся передать опыт нашему молодому поколению. Конечно же, это заработок, это дополнительный доход в семью, к зарплате.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-19

Продвигать свою продукцию сыровары стали на ежегодном фестивале в Славгороде. В копилке сельского кооператива уже полсотни сортов: покупатели проголосовали «за» рублем.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-22

Частуйцеся калі ласка слаўгарадскімі сырамі!

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-25

Сегодня славгородские сыровары готовы делиться опытом возрождения традиций предков и возможностью заработать на селе с коллегами из других районов.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-28

Татьяна Гурина, сыровар:
Это очень важно для того, чтобы повысить семейный доход, жить достойно. Чтобы наша деревня или место жительства было привлекательным.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-31

Таких инициативных сельчан на конкурс приехало немало. На суд жюри представили 13 проектов. В Быховском районе, к примеру, предлагают разработать веломаршрут по агроусадьбам и привязать его к мобильному приложению. А энтузиасты из Краснопольского района разработали специальную программу для сельчан «Как хобби превратить в бизнес» – своеобразный пошаговый план действия.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-34

Игорь Штымак, участник проекта:
Повысить эффективность своего сельского производства, зарабатывать больше денег и повысить свой уровень жизни.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-37

Татьяна Конончук, член жюри:
Обеспечить занятость, благополучие своих семей. Это развитие личных подсобных хозяйств.

Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей-40

Лучшие проекты будут поддержаны материально. Общий фонд – более 160 тысяч рублей. Так что теперь появился отличный шанс заниматься любимым делом и при этом иметь стабильный заработок.

# Бизнес в Беларуси # общество # Елена Воробьева # Ирина Недобоева # Татьяна Гурина # Игорь Штымак # Татьяна Конончук # Фотофакт

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