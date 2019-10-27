Сыры, веломаршруты и бизнес в деревнях. В Могилёвской области выделят 160 тыс на проекты сельских жителей

Новости Беларуси. Более 160 тысяч рублей на частную инициативу – именно такую сумму готов выделить Международный фонд развития сельских территорий предприимчивым жителям деревень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На конкурсе в Быхове представили 13 проектов. Это и веломаршрут по агроусадьбам, и варение сыров по старинным рецептам, и школа сельского бизнеса. Ирина Недобоева о том, как хобби превратить в дело жизни.

Елена Воробьева, сыровар:

Сегодня я приготовила адыгейский сыр, он в изготовлении самый простой. Вообще я люблю очень сыр моцарелла. Но, чтобы изготовить моцареллу, нужно где-то 2,5 часа.

Возрождать сырные традиции предков Елена Воробьева начала не так давно. Но сегодня жительница деревни Рудня Славгородского района настоящий мастер сырного дела. Сначала освоила традиционные сорта – сулугуни и адыгейский. А сегодня – настоящий виртуоз итальянских.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Чтобы приготовить полкило адыгейского сыра, нужно 5 литров коровьего молока, домашнего, да пожирнее. Примерно 50 миллилитров закваски. И полчаса времени.

Елена подсчитала: заработать на сырах можно вдвое больше, чем просто на молоке. Но как наладить сбыт? Почти три десятка сыроваров из Славгородского района решили объединиться и создать кооператив.

Елена Воробьева:

Во-первых, это здоровая еда, во-вторых, стараемся передать опыт нашему молодому поколению. Конечно же, это заработок, это дополнительный доход в семью, к зарплате.

Продвигать свою продукцию сыровары стали на ежегодном фестивале в Славгороде. В копилке сельского кооператива уже полсотни сортов: покупатели проголосовали «за» рублем.

Частуйцеся калі ласка слаўгарадскімі сырамі!

Сегодня славгородские сыровары готовы делиться опытом возрождения традиций предков и возможностью заработать на селе с коллегами из других районов.

Татьяна Гурина, сыровар:

Это очень важно для того, чтобы повысить семейный доход, жить достойно. Чтобы наша деревня или место жительства было привлекательным.

Таких инициативных сельчан на конкурс приехало немало. На суд жюри представили 13 проектов. В Быховском районе, к примеру, предлагают разработать веломаршрут по агроусадьбам и привязать его к мобильному приложению. А энтузиасты из Краснопольского района разработали специальную программу для сельчан «Как хобби превратить в бизнес» – своеобразный пошаговый план действия.

Игорь Штымак, участник проекта:

Повысить эффективность своего сельского производства, зарабатывать больше денег и повысить свой уровень жизни.

Татьяна Конончук, член жюри:

Обеспечить занятость, благополучие своих семей. Это развитие личных подсобных хозяйств.