Постоянно заставляли что-то делать. Можно ли наказывать подростка за беспорядок в комнате?

Мыть руки, посуду и пол – этому нас научили в детстве. Но почему-то именно во взрослом возрасте выясняется, что некоторые не могут уснуть, если в ванной неровно висит полотенце, а кто-то спит спокойно, зная, что это полотенце не было в стирке уже месяц. Находятся те люди, которые видят грязь на каждом своем шагу. Они могут мыться по 10 раз, а какая-нибудь обычная готовка на кухне может обернуться генеральной уборкой. О том, почему так происходит, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У вас четверо детей, вы заставляете их наводить порядок в своих комнатах?

Ольга Кацер, многодетная мать:

Такой провокационный был вопрос. Вы знаете, порядок должен быть. Заставлять или не заставлять – конкретного такого я вам ответа не скажу, но поддерживать – да. У меня подростки и малыши. Когда у твоего подростка хаос на столе, в комнате, например, что касается моей дочери, я вижу, что здесь она этим занимается, этим занимается, этим занимается. Это не просто времяпровождение в телефоне, она каждый раз что-то изучает, что-то делает своими руками. Немножечко мне не нравится, когда это все оставляет на столе, и она ушла. Наталья Надольская:

Знаете, как они это называют? Творческий беспорядок. «Это не бардак, мама, это творческий беспорядок». Ольга Кацер:

Так вот, я о чем хочу сказать: когда это есть у вашего подростка – значит, с ним все хорошо. Давайте зайдем в комнату к подростку, где у него все идеально, книжечки по полочкам. Он сидит ровненько, читает книжечку, всегда говорит: «Да, мама. Хорошо, мама. Я так сделаю, мама».