Постояльцы Рестянского дома-интерната для престарелых и инвалидов даже не хотят возвращаться в город

Новости Беларуси. В Рестянском доме-интернате Могилевской области условия не хуже домашних: молельная комната, новенькая столовая, подсобное хозяйство. Ветераны войны и труда, инвалиды занимаются рукоделием, поют, организовывают выставки.

Вера Тихоновна в интернате уже 11 лет. После перенесенных операций потеряла зрение. Несмотря на жизненные невзгоды, оптимизм всегда при ней. Она пишет стихи, общается с постояльцами и персоналом. А недавно у Веры Тихоновны появилась новая отдушина: в доме-интернате открылась своя мини-церквушка – единственная в округе.

Вера Буйновская:

Огромная радость. Мы счастливы, что существует эта комнатка, что мы можем прийти сюда, послушать богослужение.

Отец Георгий:

Сюда кто рядом живет даже приходит. И больные принимают таинство святого крещения.

В доме-интернате 270 проживающих. Ветераны труда, войны и инвалиды. Самому старшему – 100 лет. Большинство из них – одинокие, у некоторых есть родственники. Но в тесные городские квартиры хотят вернуться не многие.

Ветеран Великой Отечественной Михаил Никифорович на пару месяцев уезжал к сыну, но вернулся в интернат.

Михаил Вергун:

Тут и кормят, и в баню хожу. Все как положено.

Лариса Пуховская, шеф-повар Рестянского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Наши проживающие очень любят домашнюю выпечку: пирожки, булочки, пончики. Мы часто делаем домашнюю выпечку.

С первого взгляда даже не скажешь, что это – столовая дома-интерната. Ее отремонтировали совсем недавно за счет Фонда социальной защиты населения. Но, что греха таить, бюджетных денег хватает далеко не на все. И тогда совсем не лишней оказывается помощь благотворительная. Как коляски для инвалидов.

Николай Лебедев:

Очень удобно, коляски легкие, удобные.

Сергей Еращенко, директор Рестянского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

Мы приобрели стиральную машину, подъемник для лежачих больных. Сегодня это необходимо для нашей категории проживающих.

Почти весь третий этаж интерната отведен под медицинский блок. Старикам без врачебной помощи никак не обойтись. Физиопроцедуры, массаж и лечебная физкультура. Нагрузку пенсионерам большую не дают, но покрутить педали велотренажера желающие есть.

Евгения Зеленкова, врач-терапевт:

Если бы им было плохо, они бы вызывали врача на дом. Здесь они имеют возможность более регулярного наблюдения медицинским персоналом.

Особой популярностью в доме-интернате пользуются кружки народной самодеятельности и рукоделия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Палкина, руководитель кружка:

Умеют очень многое, и я сама могу научиться у них. Несмотря на их возраст, на болезни. Что-то делаем, мастерим.

В интернате большое подсобное хозяйство. Свои молоко и мясо. За прошлый год заработали порядка полумиллиарда рублей. Весной этого года посевные площади интерната расширятся на 30 гектаров. Это позволит увеличить поголовье скота. А, соответственно, и качество питания постояльцев.