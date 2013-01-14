В Любани открылся первый в районе гипермаркет площадью 1,5 тысячи кв. м

Новости Беларуси. В Любани открылся первый в районе гипермаркет. Его площадь – почти полторы тысячи квадратных метров. Это один из крупнейших торговых объектов в столичной области. Ассортимент богат: на полках около семи тысяч наименований продукции.

Товарообращение гипермаркета за первый месяц работы превысил выручку 18 торговых магазинов района.

Новый магазин оснащен современным торговым оборудованием и системой видеонаблюдения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жанна лагун, первый заместитель председателя правления Любанского райторгтоварищества:

В городе магазин востребован. Работает 18 продавцов. Нагрузка на одного продавца – 135 млн при средней нагрузке по Любанскому РАЙПО 55 млн.