«Поставки из-за границы прекратились». В Беларуси начали делать муку для пиццы

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

Татьяна Вербицкая, заместитель директора по производству Борисовского комбината хлебопродуктов:

Она особенна тем, что в хлебопечении свои показатели качества нужны. Для выпечки пиццы – совершенно другие. Технологии у нас, сортовая мельница производит эту муку, но мы очень тщательно подошли к подборке помольной партии. Ведь от того, какое зерно мы подали на мельницу, такую продукцию мы и получим. Поэтому было учтено предполагаемое содержание клейковины, качество, водопоглотительное свойство муки, которую мы хотим получить, и белизна, конечно. И вот мы выпустили эту продукцию, которая очень хорошо подошла для нашей сети пицц. Они обратились к нам с просьбой. Поставки из-за границы прекратились, поэтому они искали муку, которая подходит для их пиццерий. Они назвали нам показатели качества, которые мы должны обеспечить, и мы эту муку выпустили. Получается, что хорошо поднимается и в то же время хорошо раскатывается. Это было важно для них. Качество муки получилось, они довольны.

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