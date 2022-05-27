Прямой эфир

Хозяйкам больше не придётся думать, как испечь бисквит. Вот что для этого сделали белорусские мукомолы

27 мая 2022 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

Хозяйкам больше не придётся думать, как испечь бисквит. Вот что для этого сделали белорусские мукомолы-1

Маффины или оладушки, как у бабушки, – выпечка на любой вкус на собственной кухне не проблема, когда о рецептуре уже позаботились профессионалы.

Хозяйкам больше не придётся думать, как испечь бисквит. Вот что для этого сделали белорусские мукомолы-4

Татьяна Вербицкая, заместитель директора по производству Борисовского комбината хлебопродуктов:
Помимо этого, у нас есть линия полуфабрикатов мучных изделий, где мы самостоятельно разрабатываем рецептуры полуфабрикатов, чтобы было удобно нашим хозяйкам. Выпустили буквально в 2022 году. Тут уже для нашей хозяйки не надо думать, как испечь бисквит. Надо только к этой смеси добавить яйца и сахар.

Читайте также:

Меньше века назад зерно еще мололи в мельницах. Какова история этих приспособлений в Беларуси?

От приема зерна до выхода продукции проходит 35 часов. Как поэтапно производят борисовскую муку?

Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать ее сложнее всего?

# Предприятия Беларуси # общество # Татьяна Вербицкая # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать её сложнее всего?
27 мая 2022 18:38

Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать её сложнее всего?

От приёма зерна до выхода продукции проходит 35 часов. Как поэтапно производят борисовскую муку?
27 мая 2022 18:35

От приёма зерна до выхода продукции проходит 35 часов. Как поэтапно производят борисовскую муку?

Меньше века назад зерно ещё мололи в мельницах. Какова история этих приспособлений в Беларуси?
27 мая 2022 18:28

Меньше века назад зерно ещё мололи в мельницах. Какова история этих приспособлений в Беларуси?