Хозяйкам больше не придётся думать, как испечь бисквит. Вот что для этого сделали белорусские мукомолы

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.
Маффины или оладушки, как у бабушки, – выпечка на любой вкус на собственной кухне не проблема, когда о рецептуре уже позаботились профессионалы.
Татьяна Вербицкая, заместитель директора по производству Борисовского комбината хлебопродуктов:
Помимо этого, у нас есть линия полуфабрикатов мучных изделий, где мы самостоятельно разрабатываем рецептуры полуфабрикатов, чтобы было удобно нашим хозяйкам. Выпустили буквально в 2022 году. Тут уже для нашей хозяйки не надо думать, как испечь бисквит. Надо только к этой смеси добавить яйца и сахар.
Читайте также:
Меньше века назад зерно еще мололи в мельницах. Какова история этих приспособлений в Беларуси?
От приема зерна до выхода продукции проходит 35 часов. Как поэтапно производят борисовскую муку?
Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать ее сложнее всего?