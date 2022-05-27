Мука высшего сорта самая вредная из всех видов. Почему так происходит, если получать её сложнее всего?

Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.

Мы привыкли, что выпечка из муки высшего сорта самая вкусная. Однако чем грубее помол, тем больше пользы для здоровья. Ведь муку высшего сорта получают исключительно из крахмалистой сердцевины пшеничного зернышка. А витамины и минералы отсеиваются вместе с оболочкой. От приема зерна до выхода продукции проходит 35 часов. Как поэтапно производят борисовскую муку? Подробности далее.

Татьяна Вербицкая, заместитель директора по производству Борисовского комбината хлебопродуктов:

Самое сложное – получить муку высшего сорта. Но это не говорит о том, что она самая полезная. Мука высшего сорта получается из самого центра – эндосперма, где никаких полезных веществ, кроме крахмала и белка, не остается. Поэтому чем ниже сорт муки, тем более пользы, потому что сохраняются микроэлементы и витамины, которые были в зерне. Цельнозерновые виды муки, ржаная и пшеничная, – это самые полезные. Самое полезное, что есть в зерновке, – это зародыш, где сконцентрирован весь набор витаминов, особенно группы B. потом микроэлементы – фосфор, магний и калий.

Борисовские мукомолы не оставили без внимания ЗОЖные тенденции, освоили производство цельнозерновой муки. Востребованы сейчас отруби, зерна для проращивания и другие полезные продукты.