От приёма зерна до выхода продукции проходит 35 часов. Как поэтапно производят борисовскую муку?
Новости Беларуси. Во времена, когда такие мельницы начали появляться на белорусских землях, чтобы получить муку, люди рассчитывали лишь на силу воды и ветра. Конструкция недешевая, а для обычных крестьян еще и непонятная, потому мельникам, как и кузнецам, часто приписывали дружбу с нечистой силой. В программе «Центральный регион» на СТВ сравним, как же производили муку пять столетий назад и сейчас.
Современная мельница на Борисовском комбинате хлебопродуктов – это шестиэтажный комплекс, начиненный продвинутым оборудованием. Превращение зерна в муку разных сортов – сложный высокотехнологичный процесс. Самый первый этап – тщательный контроль сырья.
Один из важнейших показателей – белизна. Для определения этого параметра зерно сравнивают с эталонными образцами. Уже в лаборатории можно предугадать, каким получится хлеб из поступившего урожая. Также специалисты определяют количество и качество клейковины, содержание минеральных веществ, влажность и натуру зерна. Это самый старый показатель, попросту – масса на каждый литр. Чем выше натура, тем больше муки в итоге получится.
Павел Васильков, начальник цеха мукомольной продукции Борисовского комбината хлебопродуктов:
Зерно изначально попадает в приемную лабораторию, так называемая визировка, где контролируются входящие показатели качества. Здесь задается у нас при формировании помольной партии процентовка. И в три емкости кладется зерно разного качества. Уже сформированная помольная партия подается к нам на мельницу. Дальше на весовом дозаторе мы задаем нагрузку на зерноочистительное оборудование.
В зависимости от состояния зерна, оно отправляется партиями в элеваторы. В таких 30-метровых башнях одновременно может храниться до 200 тысяч тонн. Все производство автоматизировано, но без участия человека не обходится. Оператор удаленно вручную задает нужные параметры и следит за качеством на всех этапах.
На основании результатов лаборатории я принимаю меры. Мне нужно посмотреть режим измельчения станков. Потом по качеству. На четвертом этаже у нас стоят шнеки, при помощи которых мы можем регулировать качество.
После поступления в элеватор зерно нужно подготовить к размолу. Больше всего времени уходит на увлажнение.
Павел Васильков:
Зерно от приема с элеватора до выхода готовой продукции – это примерно 35 часов, основное время оно отволаживается. За счет этого мы получаем при сортовом помоле 75 % выход муки.
Завершает процесс очистки вот это уникальное оборудование. С таким станком не знала бы бед даже Золушка, которую мачеха заставляла перебирать крупу. Сепаратор считывает фотоэлементы и на основе собранной статистики выбраковывает даже мелкие примеси, которые отделить традиционными способами просто невозможно.
Очищенное зерно подается в размольное отделение. Стадий размола несколько. С первичным справляются вот такие вальцовые машины.
Павел Васильков:
Если изначально были каменные жернова, то теперь это измельчение металлическими чугунными волами, то есть измельчение происходит в межзерновом пространстве этих волов за счет сжатия и сдвига. Навстречу – вращающиеся два вала диаметром 250 и 1200 миллиметров. Их у нас при сортовом помоле используется 22 пары, то есть 44 штуки.
Муку высшего сорта помогают получить вот эти вибрирующие камеры со сложным названием «виброцентрофугалы».
Яна Шипко, корреспондент:
Каждая хозяйка представляет процесс просеивания муки. Так вот, в этой секции он происходит в автоматическом режиме просто в гигантских масштабах. Ярусами друг над другом здесь расположены 28 огромных сит. И таким образом общая площадь просеивания – 83 квадратных метра. Так что каждый час здесь получают больше 6 тонн муки.
На мельнице производят муку пшеничную разных сортов, несколько видов ржаной и любимую с детства манку. Кстати, сырьем для муки, в том числе и высшего сорта, служит белорусское зерно, преимущественно из южных районов центрального региона – Несвижского, Копыльского и Клецкого.
Павел Васильков:
200 тонн мы перерабатываем зерна пшеницы и 70 тонн зерна ржи в сутки. Пшеничный помол работает круглый год. 300 дней рабочих стабильно. Остановки – это декадный ремонт, капитальный ремонт и газация. Из 75 % получаемой пшеничной муки мы получаем 60 % высшего сорта, 10 % первого сорта и 5 % второго сорта.
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