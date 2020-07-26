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«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

26 июля 2020 17:46
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Новости Беларуси. Когда на тебе ответственность за полумиллионный город. Когда важно слушать и слышать. Когда слова не расходятся с делами. Когда дополнительная нагрузка в Совете Республики – это как возможность оправдать оказанное доверие земляков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-1

Интересы Гомельской области в законодательной власти Беларуси вот уже несколько месяцев представляет глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов.  

С ним встретился Александр Добриян.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-4

Алексей Неверов – один из тех, кто сегодня представляет интересы Гомельского региона в законодательной власти. Но Совет Республики – это как дополнительная очень ответственная нагрузка. Основное рабочее место в Гомеле. Здесь и встречаемся. Разговор начинаем по дороге на работу.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-7

Можно было отказаться?
От чего?
От сенаторства.
Ну вы знаете, отказаться… Никто никого не принуждает, во-первых. Это было предложение, это было выдвижение. Я в праве был сказать: я не согласен или я не хочу, я боюсь и так далее. Но я посчитал, что постараюсь оправдать то, что мне доверили. В принципе, выбор такой.

Глава Гомельского областного объединения профсоюзов свой главный выбор сделал давно – быть полезным для людей. Говорит, ни разу не пожалел. Рабочий день по привычке начинает на час раньше подчиненных.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-10

Я на работу, как всегда, вперед всех прихожу. Пожалуйста, прошу вас.

На профсоюзную работу он пришел почти четыре года назад с должности главы района. Однако когда-то начинал слесарем механосборочных работ, так что заботы простых работяг знает не понаслышке. И уверяет, сегодня профсоюзы – это не про концерты и санатории, а прежде всего про реальные дела и помощь.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-13

Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Общественное объединение профсоюз. Мы не можем жить отдельно от общества. Если в обществе есть проблема определенная, как на сегодняшний момент… Самая главная новость, начиная с марта, наверное, и до сегодняшнего дня – это заболевание COVID. Правильно? Поэтому и профсоюзы должны жить вместе с обществом. Какие проблемы есть у общества, такие проблемы должны быть и у профсоюзов. И мы должны их решать. Отойдет эта проблема на второй план, естественно, переформатируется на другую работу.

2020-й показал, насколько важно уметь сплотиться для решения общей проблемы. Деловая встреча в начале дня как раз об этом.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-16

Добрый день, уважаемые коллеги.

За три месяца медработникам Гомельской области из профсоюзного бюджета оказана помощь в миллион рублей (читайте здесь).

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-19

Теперь знаковая встреча. Пожалуй, в графике не только Алексея Неверова. Гомель с рабочим визитом посещает глава государства. В зале общественно-культурного центра разговор, который ждали.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-22

Для сенатора слова главы государства звучат так же, как и для миллионов белорусов. Откровенный разговор и понятные тезисы – о стране, людях и ответственности за свое будущее.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-25

Алексей Неверов:
Я думаю, главный посыл – лично для меня, по крайней мере, и не только для меня – сохранить то, что имеем. Самое главное – не потерять страну в таком виде, какая она есть, и приумножить экономический рост в том числе. И не подвергнуть тому хаосу, к которому, в принципе, нас подталкивает настоящий период. Сохранить то, что имеем, – это самое ценное, что сейчас есть. Если мы это потеряем, все, не будет страны.   

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-28

Вторая половина дня. Сенатор переключается на вопросы главной политической кампании пятилетки. Алексей Неверов возглавляет Гомельскую областную комиссию по выборам Президента. Накануне открытия избирательных участков среди прочего и такие важные, казалось бы, мелочи – важно обеспечить участки дезсредствами, а членов комиссии масками.  

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-31

Продолжается рабочий день приемом сенатора по личным вопросам и встречей с трудовым коллективом одного из гомельских предприятий. Здесь без сюрпризов. В топе вопросы трудового законодательства и, конечно, благоустройство дворовых территорий. Об этом же разговор и в одном из новых микрорайонов. Здесь Алексей Неверов уже не в первый раз: несколько недель назад местные жители обратились к сенатору с просьбой помочь обустроить детскую площадку.

«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора-34

«Быстро откликнулись на нашу просьбу». Сенатор помог обустроить детскую площадку в Гомеле

В кресле профсоюзного лидера, на встрече с трудовым коллективом или во дворе с детворой – сенатор везде остается сенатором. Интересы жителей региона – это и его интересы. Так что все вопросы и пожелания – на карандаш, чтобы уже после, на встречах в стенах Совета Республики, обсудить все запросы с коллегами. Ну и далее от слов к делу. Сенаторы имеют полное право предлагать законы, а потому кто, как не они, должны знать, чем реально живет страна в целом и каждый отдельный регион в частности.  

# Парламент Беларуси # общество # Александр Добриян # Алексей Неверов # Татьяна Авраменко # Олег Иванцов # Фотофакт

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