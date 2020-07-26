«Постараюсь оправдать то, что мне доверили». Как проходит рабочий день белорусского сенатора

Новости Беларуси. Когда на тебе ответственность за полумиллионный город. Когда важно слушать и слышать. Когда слова не расходятся с делами. Когда дополнительная нагрузка в Совете Республики – это как возможность оправдать оказанное доверие земляков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Интересы Гомельской области в законодательной власти Беларуси вот уже несколько месяцев представляет глава Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов. С ним встретился Александр Добриян.

Алексей Неверов – один из тех, кто сегодня представляет интересы Гомельского региона в законодательной власти. Но Совет Республики – это как дополнительная очень ответственная нагрузка. Основное рабочее место в Гомеле. Здесь и встречаемся. Разговор начинаем по дороге на работу.

– Можно было отказаться?

– От чего?

– От сенаторства.

– Ну вы знаете, отказаться… Никто никого не принуждает, во-первых. Это было предложение, это было выдвижение. Я в праве был сказать: я не согласен или я не хочу, я боюсь и так далее. Но я посчитал, что постараюсь оправдать то, что мне доверили. В принципе, выбор такой. Глава Гомельского областного объединения профсоюзов свой главный выбор сделал давно – быть полезным для людей. Говорит, ни разу не пожалел. Рабочий день по привычке начинает на час раньше подчиненных.

Я на работу, как всегда, вперед всех прихожу. Пожалуйста, прошу вас. На профсоюзную работу он пришел почти четыре года назад с должности главы района. Однако когда-то начинал слесарем механосборочных работ, так что заботы простых работяг знает не понаслышке. И уверяет, сегодня профсоюзы – это не про концерты и санатории, а прежде всего про реальные дела и помощь.

Алексей Неверов, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Общественное объединение – профсоюз. Мы не можем жить отдельно от общества. Если в обществе есть проблема определенная, как на сегодняшний момент… Самая главная новость, начиная с марта, наверное, и до сегодняшнего дня – это заболевание COVID. Правильно? Поэтому и профсоюзы должны жить вместе с обществом. Какие проблемы есть у общества, такие проблемы должны быть и у профсоюзов. И мы должны их решать. Отойдет эта проблема на второй план, естественно, переформатируется на другую работу. 2020-й показал, насколько важно уметь сплотиться для решения общей проблемы. Деловая встреча в начале дня как раз об этом.

Добрый день, уважаемые коллеги. За три месяца медработникам Гомельской области из профсоюзного бюджета оказана помощь в миллион рублей (читайте здесь).

Теперь знаковая встреча. Пожалуй, в графике не только Алексея Неверова. Гомель с рабочим визитом посещает глава государства. В зале общественно-культурного центра разговор, который ждали.

Для сенатора слова главы государства звучат так же, как и для миллионов белорусов. Откровенный разговор и понятные тезисы – о стране, людях и ответственности за свое будущее.

Алексей Неверов:

Я думаю, главный посыл – лично для меня, по крайней мере, и не только для меня – сохранить то, что имеем. Самое главное – не потерять страну в таком виде, какая она есть, и приумножить экономический рост в том числе. И не подвергнуть тому хаосу, к которому, в принципе, нас подталкивает настоящий период. Сохранить то, что имеем, – это самое ценное, что сейчас есть. Если мы это потеряем, все, не будет страны.

Вторая половина дня. Сенатор переключается на вопросы главной политической кампании пятилетки. Алексей Неверов возглавляет Гомельскую областную комиссию по выборам Президента. Накануне открытия избирательных участков среди прочего и такие важные, казалось бы, мелочи – важно обеспечить участки дезсредствами, а членов комиссии масками.

Продолжается рабочий день приемом сенатора по личным вопросам и встречей с трудовым коллективом одного из гомельских предприятий. Здесь без сюрпризов. В топе – вопросы трудового законодательства и, конечно, благоустройство дворовых территорий. Об этом же разговор и в одном из новых микрорайонов. Здесь Алексей Неверов уже не в первый раз: несколько недель назад местные жители обратились к сенатору с просьбой помочь обустроить детскую площадку.